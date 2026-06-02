Російський генерал, який хотів «взяти Київ за три дні», заочно засуджений до довічного ув’язнення – ОГП

Офіс генерального прокурора
повідомляє, що український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського генерала, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини й Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення і хотів «взяти Київ за три дні».
За словами генерального прокурора України Руслана Краченка, йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил РФ, колишнього командувача центрального військового округу Росії, який очолював російське військове угруповання «Центр» і керував наступом з території Білорусі й Росії в напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і Києва.
Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни, повідомив генпрокурор.
«Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром «на папері». Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази і забезпечував продовження бойових дій проти України. Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління і встановлення окупаційного контролю», – написав Кравченко в телеграмі 2 червня.
«Оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання», – додав він.
Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року,
була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.
За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.
Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних, зокрема, в Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».
Буча. Річниця визволення. Україна вшановує пам'ять жертв російської окупації
Буча, фото від 3 квітня 2022 року
Коли російські війська після 33-денної окупації були вимушені відступити з Бучі, яка фактично є передмістям Києва, то Україна і світ побачили сцени жаху, які неможливо забути.
Тіла убитих цивільних, деякі зі зв’язаними за спиною руками, лежали на вулицях. Ці фотосвідчення опублікували всі світові інформаційні агенції.
Буча стала символом воєнних злочинів Росії
31 березня українські військові звільнили місто Буча на Київщині від російської окупації. За понад місяць перебування міста під контролем військових РФ, багато цивільних піддавалися тортурам і були убиті. Українські та міжнародні посадовці визнали це воєнним злочином Росії.
Ірина Гаврилюк з котом на руках проходить повз тіла свого чоловіка та брата. Буча, Фото від 4 квітня 2022 року.
Українські слідчі встановили, що під час російської окупації Бучі загинули понад 1400 людей, із них 37 дітей
Собака охороняє свого убитого господаря. Буча, фото від 3 квітня 2022 року.
Володимира Бровченка російські військові застрелили в Бучі, коли він їхав вулицею на велосипеді.
Україна та її західні союзники звинуватили російські війська у воєнних злочинах, посилаючись на велику кількість доказів й свідчень свідків
Кремль відкидає звинувачення, називаючи це все «постановкою»
Люди плачуть біля одного із масових захоронень жертв російських військових. Буча, 3 квітня 2022 року.
За повідомленням офіційного Києва, 175 загиблих людей знайшли у Бучі у різних місцях масових захоронень й катівнях
За рік після деокупації у Бучі відбудували багато зруйнованого російськими окупантами. Але знаки пережитих містом жахіть можна помітити. 30 березня 2023 року
Дарія (ліворуч) дивиться, як її чоловік Максим фарбує ворота перед їхнім відремонтованим будинком. Поруч граються їхні діти. Буча, 30 березня 2023 року
Рік тому на вулиці перед їхнім будинком теж лежали тіла убитих російськими військовими людей.
Хоча вулиці у Бучі були очищені від сміття, а чимало будинків відремонтовані, – жителі кажуть, що часу на подолання глибоких психологічних ран, яких завдала агресія Росії, треба кілька поколінь
Жінка проходить повз білборди з фотографіями українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Буча, Київщина, 30 березня 2023 року
Поруч із вже відбудованими після руйнувань будинками досі можна побачити знищені під час вторгнення цивільні автомобілі та військову техніку. Буча, 30 березня 2023 року
Могили неідентифікованих осіб, у тому числі дітей, убитих під час російської окупації Бучі, позначені номерами
Родичі та воїни вшановують пам’ять загиблих у першу річницю визволення Бучі, 31 березня 2023 року
Почесна варта під час підняття державного прапора України до першої річниці визволення Бучі з російської окупації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не пробачить Росії скоєних у Бучі та в інших українських містах і селах звірств
