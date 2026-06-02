Російський генерал, який хотів «взяти Київ за три дні», заочно засуджений до довічного ув’язнення – ОГП

Офіс генерального прокурора повідомляє, що український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського генерала, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини й Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення і хотів «взяти Київ за три дні».

За словами генерального прокурора України Руслана Краченка, йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил РФ, колишнього командувача центрального військового округу Росії, який очолював російське військове угруповання «Центр» і керував наступом з території Білорусі й Росії в напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і Києва.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни, повідомив генпрокурор.

«Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром «на папері». Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази і забезпечував продовження бойових дій проти України. Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління і встановлення окупаційного контролю», – написав Кравченко в телеграмі 2 червня.

«Оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання», – додав він.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

За інформацією Архівного відділу Бучанської міської ради, за період російської окупації в Бучанській громаді загинули 554 цивільних людини.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних, зокрема, в Бучі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час перебування російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» і «провокацією».