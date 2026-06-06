У НАТО розглядають можливість нової допомоги Україні на 70 млрд євро – Politico

Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на 70 мільярдів євро, про що планують оголосити під час саміту НАТО в Анкарі у липні, повідомляє Politico із посиланням на неназваних дипломатів альянсу.

За їхніми словами, пропозиція, поширена Німеччиною, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України.

Як вказує видання, підтримка України має стати одним із ключових питань, що розглядатимуться на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

За повідомленням, згадане фінансування не буде повністю складатися з нових коштів. Згідно з пропозицією, 30 мільярдів євро надійдуть з уже узгодженого дворічного кредиту ЄС Україні в розмірі 90 мільярдів євро, заявили двоє дипломатів, тоді як додаткові 40 мільярдів євро будуть виділені в рамках двосторонніх зобов’язань.

Напередодні Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні й санкцій проти Росії: 18 республіканців приєдналися до демократів, щоб ухвалити документ, який керівництво республіканців намагалося не виносити на розгляд. Документ, схвалений пізно ввечері 4 червня, ще має пройти Сенат, перш ніж потрапити на підпис президентові США. Він передбачає виділення понад мільярда доларів на допомогу Україні, до восьми мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, підтримки зусиль з відновлення, допомоги балтійським союзникам, а також новий пакет санкцій, спрямованих проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного й урядового секторів Росії.

Законопроєкт ухвалений у критичний момент війни України й Росії. Відтоді як Трамп повернувся до влади у січні 2025 року, американська військова допомога суттєво сповільнилася, а дипломатичні зусилля щодо завершення конфлікту зайшли в глухий кут. Росія продовжує наступальні дії попри значні втрати, а Україна відкидає вимоги Кремля відмовитися від територій, які успішно захищає після початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році.