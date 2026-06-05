Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України і санкції проти РФ

Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні й санкцій проти Росії: 18 республіканців приєдналися до демократів, щоб ухвалити документ, який керівництво республіканців намагалося не виносити на розгляд.

Закон про підтримку України ухвалили 226 голосами проти 195 після того, як його прихильники подолали багатомісячний опір за допомогою петиції про винесення питання на голосування – одного з найскладніших процедурних механізмів, що існують у Конгресі.

Це голосування стало першим випадком ухвалення Палатою представників комплексного закону про підтримку України під час 119-го скликання Конгресу і підкреслює зростаюче занепокоєння серед деяких республіканців щодо того, як адміністрація США реагує на війну Росії проти України.

Закон, ухвалений пізно ввечері 4 червня, передбачає виділення понад мільярда доларів на допомогу Україні, до восьми мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, підтримки зусиль з відновлення, допомоги балтійським союзникам, а також новий пакет санкцій, спрямованих проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного й урядового секторів Росії.

«Це був вибір між просуванням свободи, демократії і верховенства права чи прийняттям світу, де право визначається силою», – заявив журналістам після голосування конгресмен Грегорі Мікс, головний представник Демократичної партії в Комітеті з закордонних справ Палати представників й автор законопроєкту. «Сьогоднішнє голосування, підтримане обома партіями, демонструє, що Палата представників стоїть на правильному боці історії», – наголосив він.

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина назвала голосування «важливим кроком вперед» і сказала, що воно відображає незмінну підтримку Конгресом оборони України. Виступаючи після голосування, вона застерегла від того, щоб вважати, що законодавча битва завершена.

«Давайте робити крок за кроком», – сказала Стефанішина Радіо Свобода. «Дійсно важливо на секунду зупинитися й подякувати понад 220 членам Палати представників, які сьогодні забезпечили підтримку України», – додала вона.

Далі пакет перейде до Сенату. Щоб набути чинності, «Закон про підтримку України» має бути внесений на розгляд, поставлений на голосування, ухвалений верхньою палатою, а потім направлений на підпис президенту США.

Очікується, що найближчими тижнями прихильники законодавства зосередяться на формуванні двопартійної підтримки й залученні співавторів у Сенаті, щоб посилити тиск на керівництво Сенату з метою просування цього пакету. При цьому перспективи ухвалення законопроєкту залишаються невизначеними в Сенаті, контрольованому республіканцями, де керівництво в основному дотримується позиції президента Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії, зазначає кореспондент Радіо Свобода.

Військова допомога США різко скоротилася з моменту повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів в січні 2025 року. Тим часом дипломатичні зусилля адміністрації США з припинення війни Росії проти України зайшли в глухий кут.

Росія продовжує військові операції, незважаючи на значні втрати, влада РФ офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання, натякаючи при цьому, що згода на це була отримана від президента США Дональда Трампа під час його зустрічі з Путіним в Анкориджі минулого року.

Трамп минулого місяця, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером про те, що Росія отримає «весь Донбас». Він також висловив думку, що завершення війни дедалі ближче. Про це ж заявив і Путін 9 травня (його речник уточнив, що російський президент не мав на увазі нічого конкретного).

Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.