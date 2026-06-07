«Єдина країна» з «фільтрацією»: як працює кордон РФ з окупованою частиною Донбасу

Із вивіреними легендами, запасними телефонами і «правильним» містом призначення на випадок, якщо запитають – так українці з окупованої частини Донбасу готуються до перетину кордону з Росією.

Формально РФ кордон із захопленими територіями України не визнає, називаючи його «адміністративною межею». Насправді ж на тих самих міжнародних пунктах пропуску, що діяли між Україною та РФ до 2014 року, відбувається навіть не стандартний прикордонний контроль.

Часто це ретельні і жорсткі перевірки прикордонниками ФСБ, які можуть закінчитись «фільтрацією». Але пройти через це – єдиний спосіб вибратись із підконтрольних Москві українських територій.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розібралися, як відбувається перетин кордону, якого нібито не існує, і чому Москва досі тримає пункти пропуску – хоча ще з осені 2022 року заявляє, що вважає ці території своїми, і навіть включила їх до своєї конституції.

Лотерея на кордоні, якого нібито не існує

– «Откуда едете?

– Из Донецка.

– Куда едете?

– В Москву.

– Причина?

– К родственникам.

– Хорошо».

Такий вигляд має паспортний контроль на пункті пропуску «Матвєєв Курган» Контроль здійснюється на базі інфраструктури колишнього міжнародного пункту пропуску «Успенка – Матвєєв Курган», який функціонував тут ще до повномасштабного вторгнення Росії в Українупоблизу села Авіло-Успенка Ростовської області РФ – якщо знаєш, що можна говорити, а що ні.

Співрозмовниця Донбас Реалії знала: цей автобус із Донецька справді прямував до Москви. Проте, за її словами, і вона, і решта пасажирів, і перевізники, і навіть прикордонники розуміли: для більшості цей рейс – лише перший етап шляху до підконтрольної уряду України території або країн Європи.

«На всіх кордонах (пунктах пропуску – ред.) одне і те саме. Приїжджаєш, виходиш із речами з автобуса – спочатку проходиш паспортний контроль», – розповідає донеччанка, яка попросила про анонімність з міркувань безпеки.

За її словами, російський паспорт в окупації – примусова необхідність, без якої кордон не перетнути. Серед пасажирів таких рейсів, каже жінка, здебільшого люди літнього віку, які їдуть провідати дітей та онуків за межами Росії.

Попри вік і цивільний статус, для кожного цей перетин – лотерея: формальний огляд у будь-який момент може перетворитися на повноцінну «фільтрацію».

На всіх пунктах пропуску між окупованими територіями Донеччини і Луганщини та РФ працюють співробітники Прикордонної служби ФСБ Росії, які перевіряють паспорти та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

«Я тоді заздалегідь приготувала всі «легенди». Ну, там же теж не дурні, там спецслужби [РФ] працюють, – згадує донеччанка. – Деяких людей [з нашого рейсу забрали] на «фільтрацію» – опитування повне».

Львів – це для них як для бика червона ганчірка

Наприклад, не поталанило попутниці нашої співрозмовниці – увагу силовиків привернула кінцева точка її подорожі. Жінку вивели з автобуса після того, як вона чесно зізналася: прямує у Львів до дитини, яку ще у 2014 році вивезла з окупації. Правда про маршрут вартувала їй кількох годин допиту.

«Львів – це для них як для бика червона ганчірка, – пояснює співрозмовниця Донбас Реалії. – А якщо [кажеш, що] у Москву, то «а ну називай адресу і людей». Так просто не відкрутишся».

Після кількох годин очікування автобус із пасажирами все ж відпустили. Жінка згадує, що стюарти на рейсі радили не хитрувати, мовляв, прикордонники й так усе знають. Хоча сама ж додає скепсису: «Та ф*г вони там що знають, заради Бога, я вас благаю».

Втім, перевіряти це на практиці пасажири не ризикують. Основний телефон із переписками та застосунками залишають удома, у дорогу беруть інший – із чистою «сімкою».

«Везуть телефон, який показують [на контролі], у ньому вставлена сімка, так би мовити, чиста. А ту [стару] сімку я сховала, – ділиться жінка. – Приїхала сюди [в Україну] і купила новий телефон, туди вставила [сімку], а воно ж всі акаунти, все підтягнуло, і телефонну книгу, і все на світі. Так робить багато хто. Особливо молоді».

Скільки пунктів пропуску працюють і де?

Попри ретельну перевірку пасажирів і повноцінний прикордонний контроль, Росія називає кордон з окупованими територіями «адміністративною межею».

5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, хоча жодну з них ні тоді, ні досі РФ не контролює повністю. Тим не менш, за російським законодавством, окуповані українські регіони відтоді – нібито «рівноправні суб'єкти федерації».



«Відсьогодні митний контроль та митні операції у пунктах пропуску «Успенка – Матвєєв-Курган», «Маринівка – Куйбишеве», «Новоазовськ – Весело-Вознесенка» та «Іловайськ» не здійснюються. Залишився лише паспортний контроль та перевірка на заборонені до обігу предмети (зброя тощо)», – заявив того ж дня призначений Росією очільник окупованої частини Донеччини Денис Пушилін.

Аналогічну заяву зробив і Леонід Пасічник, призначений Росією очільник окупованої частини Луганщини.

«Луганська народна республіка» (підтримуване Росією угруповання – ред.) не здійснює на пунктах пропуску ні прикордонний, ні митний контроль з 11 жовтня. Усі пункти пропуску скасовані. Прикордонники, які ще там залишаються, лише охороняють майно», – сказав він.

Більшість КПП з російського боку – у Ростовській області . І попри заяви про скасування митного контролю, у березні 2023 року її тодішній губернатор Василь Голубєв своїм указом офіційно закріпив пункти пропуску з РФ: шість – на межі з окупованою частиною Донеччини та чотирнадцять – із окупованою частиною Луганщини.

Уже в травні 2024 року вздовж кордону РФ в Ростовської області запровадили п'ятикілометрову зону особливого правового статусу Перебувати в ній дозволено лише за спеціальними документами, а приїжджі зобов’язані повідомляти про свій візит ФСБ РФ. Губернатор області пояснив це «заходами безпеки». Ще за рік, у квітні 2025-го, губернатор Ростовської області підписав указ про категоризацію КПП Згідно з ним, великі автомобільні та залізничні пункти пропуску залишилися доступними для всіх громадян РФ та іноземців. Для менших запровадили географічні обмеження: через «Авілово – Федорівку» можуть їхати лише жителі Ростовської області та окупованої Донеччини, через «Тітовку» – виключно жителі російського Міллерівського району та Біловодського району на Луганщині.. І юридичне оформлення кордону триває.

Наприкінці травня вже цього року Законодавчі збори Ростовської області (регіональний парламент в РФ – ред.) ухвалили дві норми, які закріплюють межу між російським регіоном та окупованими територіями Донеччини й Луганщини. Привід – «упорядкування земельних відносин» та оновлення кадастру.

Згідно з двосторонньою угодою 1995 року, на українсько-російському кордоні загалом мали діяти 52 пункти пропуску. Після початку російської агресії у 2014 році, на початку червня, Кабмін закрив вісім із них у Луганській і Донецькій областях. У лютому 2015-го закрили ще 23. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Київ закрив решту. Станом на 2024 рік Державна прикордонна служба України мала 38 зареєстрованих пунктів, кожен з них на сайті відомства відмічений як такий, що не діє.



У квітні 2026 року Центр національного спротиву повідомляв, що виїхати з окупованих територій до РФ можливо лише через п'ять офіційних пунктів пропуску: «Ізварине», «Вознесенівка», «Довжанське», «Мілове» в Луганській області та «Успенка» в Донецькій. Там зазначили, що обійти їх полями неможливо – порушників затримують прикордонники ФСБ .



Донбас Реалії надіслали запити до Головного управління розвідки Міноборони та Державної прикордонної служби України щодо кількості пунктів пропуску, які реально нині функціонують на кордоні між окупованими територіями Донецької та Луганської області та РФ. На момент публікації матеріалі відповіді не надійшли.

Проаналізувавши соцмережі, чати перевізників та відгуки на Google Maps, Донбас Реалії вдалося встановити роботу за останній рік щонайменше вісьмох пунктів пропуску на кордоні між окупованими територіями Донецької та Луганської областей та РФ:

«Успенка» (тимчасово окупована територія Донецької області) – «Матвєєв Курган» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Донецької області) – (Ростовська область РФ); «Новоазовськ» (тимчасово окупована територія Донецької області) – «Весело-Вознесенка» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Донецької області) – (Ростовська область РФ); «Маринівка» (тимчасово окупована територія Донецької області) – «Куйбишево» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Донецької області) – (Ростовська область РФ); «Ульянівське» (тимчасово окупована територія Донецької області) – «Шрамко» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Донецької області) – (Ростовська область РФ); «Ізварине» (тимчасово окупована територія Луганської області) – «Донецьк» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Луганської області) – (Ростовська область РФ); «Червонопартизанськ» (тимчасово окупована територія Луганської області) – «Гуково» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Луганської області) – (Ростовська область РФ); «Мілове» (тимчасово окупована територія Луганської області) – «Чертково» (Ростовська область РФ);

(тимчасово окупована територія Луганської області) – (Ростовська область РФ); «Просяне» (тимчасово окупована територія Луганської області) – «Бугаївка» (Воронезька область РФ).

З міркувань безпеки тих, хто виїжджає, Донбас Реалії не можуть рекомендувати певний пункт пропуску. Перед виїздом радимо звернутися до однієї з організацій, які можуть надати більш детальну інформацію (зокрема, Helping to Leave або Save Ukraine).

Для самої Росії практика внутрішніх кордонів не є унікальною. На Північному Кавказі під час перетину адміністративних меж між сусідніми республіками місцеві й федеральні силовики на блокпостах вибірково перевіряють документи та оглядають автомобілі. У цьому регіоні Москва вбачає підвищені ризики екстремізму, тероризму та сепаратизму.

«Фільтрація» замість інтеграції

На Google Maps доволі багато людей наважуються лишати відгуки і переважно негативні: що правила перетину змінюються щодня, водіїв годинами тримають перед закритими шлагбаумами, пасажирів виганяють із автобусів на перевірку.

«Черги кілометрові. У момент ракетної небезпеки чи атаки БПЛА куди бігти всім цим людям? Створюються навмисно такі правила?» – обурюється Світлана, яка перетинала пункт пропуску «Весело–Вознесенка».

У користувачки Анни був схожий досвід там само: «Це жах! «Одна країна»! Протримали туристичний автобус понад п'ять годин! Заїхали близько восьмої вечора 11 квітня, виїхала о першій годині ночі 12 квітня».

Юлія Боклаг, спів-CEO проєкту Helping to Leave, який допомагає виїхати з окупації, зазначає: Росія не робить нічого, щоб якимось чином полегшити перетин кордону.

«Нікому не цікаво покращувати умови для людей, – каже вона. – Це буквально якісь точкові історії, коли менше питань може виникати до людей старшого віку або сімей з дітьми. Але ми фіксували випадки, коли навіть вони не отримували жодної підтримки чи бодай зменшення тиску під час «фільтрації».

Боклаг також звертає увагу на існування чітких «груп ризику»: найбільші труднощі з виїздом виникають у людей із проукраїнськими поглядами або тих, чиї родичі служать у ЗСУ. Якщо людину не пропускають, у найкращому разі вона зможе спробувати знову.

Нікому не цікаво покращувати умови для людей

«Бувають і складніші варіанти: коли люди зазнають тиску, [або] коли людині ставлять заборону на виїзд із ТОТ Тимчасово окуповані території, – каже Боклаг. – Тобто, вона залишається в себе вдома, на окупованій території, і не має можливості фактичного виїзду на ту територію, яку вони (Росія – ред.) примушують називати своєю країною».

Правовий вимір цих практик коментує керівниця аналітичного відділу Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк. За її словами, самі фільтраційні заходи не є автоматично незаконними, адже міжнародне право допускає певні обмеження на окупованій території з міркувань безпеки.

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Втім, воно також гарантує цивільним в окупації право залишити територію в будь-який момент збройного конфлікту , наголошує Синюк. Тобто для прискіпливого огляду має існувати реальна й обґрунтована підозра, а не тотальний контроль за замовчуванням .

«Коли ми чуємо, що йдеться про тотальну перевірку особистих переписок, про навіть копіювання того, що є на особистих засобах комунікації в телефоні, надмірне збирання біометричних даних, дактилоскопії і так далі – виникає питання щодо пропорційності цих заходів», – каже правозахисниця.

Чому кордон, якого «немає», досі існує

Питання, яке об'єднує людей, незалежно від досвіду перетину кордону – чому це взагалі існує в нібито, як заявляє Кремль, «єдиній країні».

«Чому досі існують ці КПП, нам теж незрозуміло, якщо ми «єдина країна», – каже співрозмовниця Донбас Реалії з Луганська на умовах анонімності, припускаючи, що РФ зберігає пункти пропуску для контролю за переміщенням військових і зброї.

«Ну от мужики там їздять. Питаю [знайомого], він каже – всі плюються. Всі дивуються. У них же точно такі ж паспорти, [як у росіян]. А чого вони нас оце «фільтрують»? Ну, негативне [ставлення], звичайно», – каже своєю чергою донеччанка.

Попри заяви Кремля про нібито єднання та спільне майбутнє, Москва продовжує сприймати захоплені території України як «потенційно ворожі», каже журналіст із Донецька Дмитро Дурнєв. Він переконаний: для російського керівництва цей кордон ніколи не переставав існувати. Ба більше, на його думку, він не зникне.

«[Для Росії] це Україна досі, – пояснює він. – Ось подивіться: людей забирають [до російської армії] на «старих» окупованих територіях, а на «нових» ніякої мобілізації не було. Тому що вони (жителі окупованої частини Донбасу – ред.) «неблагонадійні», вони допомагають українцям. Звідти їх вичавлюють, із ними борються».

Це відчувають і самі жителі окупованих територій.

«Це ж недовіра. Вони не довіряють. Все одно [ми] для них люди другого сорту, «х*хли» і так далі», – каже донеччанка.

За її словами, сама процедура перевірки суттєво змінилася, порівняно з тим, що було раніше – між початком окупації у 2014 році і до початку повномасштабного вторгнення у 2022-му.

«Я не скажу, що там обшуки до трусів. Вони просто речі перевіряють. От ставиш [речі], і сам через металошукач [проходиш]. Раніше просто не було оцієї вибіркової «фільтрації», – каже вона.

Все одно [ми] для них люди другого сорту, «х*хли»

На думку Онисії Синюк, після хаотичних репресій початку вторгнення Кремль тепер намагається надати контролю видимості законності.

«Після ось цього «об'єднання» вони (окупанти – ред.) створюють ілюзію правового режиму, легітимізації всіх своїх дій», – переконана вона.

Пункти пропуску на межі «єдиної країни» – один із проявів реального ставлення самого ж агресора до захоплених українських територій.

«Кордон із під*рами, що тут сказати. Після звільнення буде мур висотою 100 метрів», – йдеться у відгуку на Google Maps одного з користувачів, який перетнув пункт пропуску «Весело–Вознесенка».

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