На території Донецької області під російською окупацією перебувають 906 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), повідомила обласна військова адміністрація у відповідь на запит проєкту Радіо

За даними ОВА, станом на 27 травня орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини – 72,4 % (орієнтовно 19 178 кв. км.).



Місцева влада заявила, що станом на 1 червня на території Донецької області, підконтрольній українському уряду, проживають 143 900, зокрема, у Костянтинівський громаді перебувають 1760 жителів.

За інформацією Костянтинівської міської військової адміністрації, в населених пунктах Костянтинівської міської громади пошкоджені чи знищені 5856 житлових будинків, 39 об’єктів інфраструктури, а саме – 20 об’єктів теплопостачання, 11 об’єктів водопостачання та 8 об’єктів водовідведення.

Раніше в ОВА інформували, що на 1 липня 2025 року на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що припинення вогню з Україною неможливе до початку переговорів та досягнення чітких домовленостей із Києвом.

У середині червня 2024 року Путін заявив, що Росія готова припинити бойові дії в Україні у разі виконання кількох умов. Серед них: Україна має розпочати повне виведення військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних межах, а також офіційно заявити про відмову від планів вступу до НАТО. Крім того, Україна, на думку Путіна, має визнати статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як суб’єктів РФ, а Захід – зняти санкції з Росії.

7 травня 2026 року помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.