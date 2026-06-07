Зеленський прибув до Британії: заплановані переговори зі Стармером і зустріч у форматі E3 плюс Україна

У неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом.

«Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та премʼєр-міністр Британії Кір Стармер», – повідомив український лідер у телеграмі.

Зеленський уточнив, що команди вже «змістовно попрацювали» над підготовкою всіх зустрічей. Тепер, зауважив президент України, «важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів».

«Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути у перемовинах і має бути сильною», – наголосив Зеленський.у

На завтра запланована зустріч Зеленського із Його Величністю королем Чарльзом III.

«Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну», – зазначив Зеленський.

Раніше медіа повідомляли, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.