МЗС Британії викликало посла Росії після продовження атак по Україні та удару БпЛА по будинку в Румунії

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії після продовження атак по Україні та удару безпілотника по житловому будинку в Румунії.

«Останнє жорстоке бомбардування Росією цивільного населення в Україні відбувається після порушення нею повітряного простору НАТО минулого тижня, коли врізався житловий будинок у Румунії. Поранення мирних жителів на території НАТО є неприйнятним і є яскравим нагадуванням про загрозу, яку українські цивільні особи змушені терпіти щодня», – йдеться у заяві відомства.

Британське міністерство засудило «цю серйозну ескалацію».

«Росія продовжує демонструвати відверту зневагу до життя цивільного населення, запускаючи сотні безпілотників і ракет по Україні та погрожуючи її найближчим сусідам», – зауважують британські дипломати.

У заяві додається, що Велика Британія твердо стоїть на боці України, Румунії та всіх наших союзників по НАТО, і «ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО».

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Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Президент Румунії Нікушор Дан поклав відповідальність за цей випадок на Росію й заявив про закриття російського генерального консульства в Констанці.

Президент РФ Володимир Путін згодом заявив російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агетство ТАСС із його слів, Моска нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.

Після цього вночі 2 червня РФ завдала по Україні масованого удару. За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

За даними президента Володимира Зеленського, через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».



