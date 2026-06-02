Кількість загиблих через масований удар РФ по Києву зросла – мер

Україна вночі зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.
За даними президента Володимира Зеленського, через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали.
Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».
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