У Євросоюзі погодили 21-й пакет санкцій проти Росії

Комітет постійних представників урядових делегацій держав-членів при Європейському Союзі (COREPER) завершив узгодження 21-го пакету санкції проти Росії за її неспровоковану агресію проти України. Про це 23 липня повідомляє кореспондентка Радіо Свобода з посиланням на посадовця ЄС.

Як розповіло дипломатичне джерело, переговори щодо цього пакету були складними, але єдність ЄС «вдалося зберегти», як і під час затвердження попередніх 20 пакетів.

Серед іншого, члени ЄС погодилися продовжити поточний рівень граничної ціни на російську нафту на 12 місяців. Цей захід має на меті позбавити Росію значних доходів від нафти на тлі мінливості цін на енергетичних ринках.

Пакет також містить найбільшу кількість окремих списків серед усіх пакетів санкцій за останні чотири роки. Він включає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, а також нові заходи проти криптовалют. Також узгоджений додатковий перелік суден так званого «тіньового флоту». Пакет зобов’язує вжити заходів для обмеження надання віз колишнім російським учасникам війни проти України. Він також включає нові торговельні обмеження, що ще більше обмежують російську військову промисловість.

Схвалення 21-го пакету затягнулося через позицію, зокрема, Греції. Афіни виступали проти заборони транспортування російського зрідженого природного газу. В цьому задіяні грецькі судновласники. Греція наполягала, що це не позбавить Росію доходів, натомість вона знайде інших, неєвропейських перевізників.

Щодо транспортування російського зрідженого газу зауваження Греції частково враховані – ЄС робить виняток для старих контрактів, укладених до повномасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Рішення передбачає, що можна продовжувати виконувати старі контракти і не можна нарощувати обсяги цих перевезень. Рада Євросоюзу щороку переглядатиме застосування цього винятку.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня. У Раді ЄС і Єврокомісії розраховували, що його вдасться узгодити до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. До нього запропонували вперше включити заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, які воювали проти України, проте після обговорень цей пункт помʼякшили через супротив південних країн, які приймають багато російських туристів.

Міністри закордонних справ кількох країн ЄС 13 липня перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявили, що головною перепоною для затвердження 21-го пакету санкцій проти Росії залишаються економічні інтереси окремих членів Євросоюзу.