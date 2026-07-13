ЄС запровадив санкції проти компанії-власниці «ВКонтакте» та юрособи месенджера Mах

Рада Євросоюзу запровадила санкції проти російської компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте» та ще кілька сервісів, а також проти юридичної особи російського месенджера Mах «Комунікаційна платформа» (дочірня компанія VK). Повідомлення про це опубліковане в офіційному віснику ЄС, тобто санкції вже набрали чинності.

Всього до списку санкцій 13 липня включені 11 фізичних осіб і п’ять організацій.

У заяві ЄС ідеться, що санкції пов’язані з кібератаками та іншими ворожими діями російської влади та пов’язаних з нею груп у кіберпросторі. У пресрелізі стверджується, що 16-й центр ФСБ Росії контролює кілька хакерських угруповань, відповідальних за кібератаки та кібершпигунство в Польщі, Франції, Німеччині та інших країнах ЄС. Санкції запроваджені в координації з Великою Британією, яка 13 липня також розширила список санкцій.

Рада ЄС звинувачує VK у передачі російській владі даних користувачів, які публікували матеріали з критикою війни проти України чи інший заборонений владою контент. Розробка месенджера Mах, як стверджується, проходила під контролем ФСБ.