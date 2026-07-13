Європейські міністри пояснили, що не так із 21-м пакетом санкцій

Міністри закордонних справ кількох країн ЄС 13 липня перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявили, що головною перепоною для затвердження 21-го пакету санкцій проти Росії залишаються економічні інтереси окремих членів Євросоюзу, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що переговори дедалі більше визначаються не безпековими, а комерційними міркуваннями.

«Литва закликала включити до санкцій головні російські енергетичні компанії – такі як «Росатом», «Лукойл» та інші – і нарешті перекрити джерела фінансування російської військової машини. Ми також досі не ухвалили рішення щодо заборони морських послуг. Крім того, залишаються труднощі із забороною послуг із перевалки російського зрідженого природного газу (ЗПГ), – сказав Будріс. – Не може бути так, щоб комерційні інтереси визначали рівень наших санкційних амбіцій. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпекові».

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен розкритикував залежність ЄС від російського зрідженого природного газу.

«Європейські компанії досі допомагають Росії продавати газ на світовому ринку. Ми хотіли б, щоб і це було припинено», – сказав Расмуссен. «Кожен новий пакет санкцій ухвалювати дедалі складніше, адже вони мають певні наслідки і для нас самих. Але Данія готова це робити», – додав данський міністр.

Представник Латвії наголосив, що його країна виступає проти будь-якого послаблення санкцій.

«Для нас послаблення санкцій є абсолютно неприйнятним. Латвія не підтримає пропозиції окремих держав-членів щодо скасування частини санкцій», – заявив парламентський секретар міністерства закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс.

Натомість міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова пояснила позицію Болгарії щодо виключення з санкційного списку російського патріарха Кирила. За її словами, Болгарія не оцінює його політичні заяви, а виходить із того, чи матимуть санкції реальний економічний ефект. На її думку, санкції проти патріарха не вплинуть на здатність Росії вести війну і можуть лише створити йому образ «жертви», тому вони не відповідають основній меті санкційної політики.

Вона наголосила, що Болгарія готова підтримати весь пакет санкцій, оскільки її застереження були враховані під час переговорів. Також міністерка повідомила, що наразі застереження щодо 21-го пакета залишаються у Греції та Австрії, і саме від їхніх переговорів із Європейською комісією залежить, чи буде пакет остаточно погоджений найближчими днями.

«Усі розуміють, що буде дуже поганим сигналом, якщо до 15 липня ми так і не досягнемо домовленості. Тому сподіваюся, що компроміс буде знайдений», – заявила болгарська міністерка.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що пакет таки ухвалять. «Я оптимістично налаштований і вважаю, що цього тижня нам це вдасться», – сказав очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Газета Financial Times повідомила 13 липня, що в першому півріччі 2026 року країни Євросоюзу імпортували рекордні 9,89 мільйона тонн зрідженого природного газу із російського заводу «Ямал СПГ», що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшими покупцями стали держави з виходом у море, які потім перепродують цей газ, – Франція, Бельгія та Іспанія.

У Брюсселі поспішають із затвердженням 21-го пакета до 15 липня, оскільки він містить пропозицію заморозити цінову стелю на російську нафту, перш ніж ціни сезонно виростуть. 15 січня 2026 року її зафіксували у розмірі 44,1 долара за барель, наступна запланована дата зміни – 15 липня.

Якщо міністрам не вдасться погодити 21-й пакет санкцій на зустрічі 13 липня, то замороження цінової стелі на нафту можуть затвердити як окремий санкційний захід до літніх канікул, а узгодження 21-го пакета продовжать уже у вересні.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня.

До нього запропонували вперше включити заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, обмеження щодо рибного сектору Росії, який досі залишався недоторканним та ряд економічних заходів щодо обмеження доходів Росії від нафти та газу.