ЄС 13 липня має затвердити санкції проти РФ у відповідь на обстріли останніх тижнів

Міністри закордонних справ країн ЄС 13 липня планують затвердити нові санаційні списки щодо 250 осіб та компаній у відповідь на останні російські атаки по цивільному населенню України. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила висока представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Кая Каллас, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ідеться про 250 нових санкційних включень. Це різні фізичні особи та суб'єкти, які брали участь у різних видах діяльності. Це масштабний список. Сподіваюся, сьогодні ми його ухвалимо. Щодо 21-го пакета санкцій залишаються відкритими деякі питання, але ми продовжуємо працювати над досягненням домовленості», – зазначила Каллас.

Раніше Каллас заявляла, що новий, 21-й пакет санкцій має бути спрямований на подальше обмеження російських доходів від енергетичного сектору, боротьбу з обходом санкцій та посилення тиску на російський військово-промисловий комплекс. Наразі його ухвалення блокує відсутність одностайної підтримки серед усіх держав-членів ЄС.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня. У Раді ЄС і Єврокомісії розраховували, що його вдасться узгодити до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. До нього запропонували вперше включити заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, які воювали проти України, проте після обговорень цей пункт помʼякшили через супротив південних країн, які приймають багато російських туристів.

У пакеті була також пропозиція накласти санкції на рибний сектор Росії, який досі залишався недоторканним, проте зрештою її суттєво послабили.

Також пакет містить пропозицію заморозити цінову стелю на російську нафту, перш ніж ціни сезонно виростуть. 15 січня 2026 року її зафіксували у розмірі 44,1 долара за барель, наступна запланована дата зміни була 15 липня, проте з допомогою санкцій ціну хочуть залишити такою ж.

Якщо міністрам не вдасться погодити 21-й пакет санкцій на зустрічі 13 липня, то замороження цінової стелі на нафту можуть затвердити як окремий санкційний захід до літніх канікул, а узгодження 21-го пакета продовжать уже у вересні.