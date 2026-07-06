Потенційні санкції проти російських комбатантів значно послабили після обговорень – чиновник ЄС

Наступний, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, у який Єврокомісія запропонувала включити обмеження на в’їзд до ЄС для російських військових-учасників війни проти України, був значно пом’якшений після обговорень послів країн-членів ЄС. Про це Радіо Свобода повідомив чиновник Євросоюзу, знайомий із перебігом обговорень змісту пакета.

Зокрема, за словами посадовця, позицію щодо заборони на отримання шенгенських віз для військових, які воювали на боці Росії у війні проти України, значно послабили, і зараз немає певності, чи залишиться вона у пакеті взагалі.

На його думку, з обговорень можна зробити висновок, що певні країни ЄС не хочуть жодних санкційних обмежень щодо шенгенської політики, бо, ймовірно, занепокоєні тим, що це створить прецедент і наступним кроком може стати заборона в’їзду для російських туристів.





Тож формулювання щодо комбатантів може звучати як рекомендація для країн ретельніше перевіряти заявників на отримання шенгенських віз, які можуть бути причетними до участі у війні проти України на боці Росії.

Послабленими, швидше за все, будуть і положення щодо обмежень для російської нафти. У пропозиції Єврокомісії вперше йдеться про замороження цінової стелі на російську нафту кожні шість місяців, позаяк очікується, що міжнародні ціни зростуть із середини линя. Втім, цей термін може бути скорочений до 3-4 місяців з огляду на ситуацію на світових нафтових ринках та позицію приморських країн, економіки яких значною мірою залежать від морських перевезень та імпорту енергоносіїв.

Також під час обговорень не змогли дійти згоди щодо обмежень для російської риби. Чимало російської тріски використовується у виробництві рибних паличок в Європі, і проти таких санкцій виступили відповідні галузі промисловості. Одним із аргументів стало також те, що продаж риби не дає суттєвих прибутків Росії порівняно з експортом енергоносіїв чи металів. Тож «рибні» санкції теж не будуть такими всеохопними, як пропонувала Єврокомісія.

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Оскільки Єврокомісія планувала ухвалити 21-й пакет санкцій до середини липня, щоб встигнути запровадити замороження цінової стелі на російську нафту, санкції можуть ухвалити вже в понеділок, 13 липня, на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Якщо послам країн ЄС до цього часу не вдасться узгодити всі положення 21-го пакета, то 13 липня можуть бути оголошені лише санкції щодо цінової стелі на російську нафту. А узгодженням решти положень 21-го пакета посли займуться вже у вересні після літніх канікул.