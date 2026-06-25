Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії ще на рік

Рада Європейського Союзу 25 червня продовжила на рік обмежувальні заходи проти Росії через дії, що «дестабілізують ситуацію в Україні». Їхня дія поновлена до 31 липня 2027 року.

«Це рішення було ухвалене після засідання Європейської Ради 18-19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на дванадцять місяців», – йдеться в повідомленні.

Рада ЄС нагадує, що економічні заходи, вперше запроваджені в 2014 році, значно розширили після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Відтоді блоку ухвалив 20 пакетів санкцій.





Заходи охоплюють ключові сектори, в тому числі торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного використання. Санкції також передбачають заборону на імпорт або передачу морем сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на операції для низки фінансових установ та постачальників криптопослуг у Росії та третіх державах. Також ЄС призупинив мовлення та ліцензії на своїй території для кількох «дезінформаційних медіа, що підтримуються Кремлем».

«ЄС збереже чинні заходи та готовий вжити додаткових заходів, доки Російська Федерація продовжуватиме свої незаконні дії та порушення основоположних норм міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили», – додає Рада блоку.

Читайте також: Єврокомісія завтра представить пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців

9 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією 21-го пакету санкцій, яким, зокрема, пропонується заборонити в’їзд до ЄС військовим, що брали участь у війні проти України. Розширюються експортні й імпортні обмеження, а також – санкції проти енергетичного й фінансового секторів Росії.

Пропозицію належить вивчити й схвалити державам-членам ЄС. Для схвалення санкцій потрібна їхня одностайна згода. Перелік осіб під персональними санкціями розширюється з запровадженням кожного нового пакету.