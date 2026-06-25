Франція затримала черговий танкер російського «тіньового флоту»

Французькі військово-морські сили затримали нафтовий танкер «Делівер», який проходив поблизу берегів італійського остроа Сицилія з порушенням міжнародного морського права, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Він опублікував відео, на якому на борт танкера з вертольота висаджуються спецпризначенці.

Макрон зазначив, що це нова операція проти «тіньового флоту», проведена лише за кілька днів після аналогічних дій Великої Британії.

«Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати війну, яку веде Росія. Європа налаштована рішуче», – написав французький лідер.

Від початку 2026 року Франція вже кілька разів затримувала танкери російського «тіньового флоту», які перевозять нафту за ціною, вищою за встановлену стелю. Одним із перших став танкер «Грінч», затриманий у січні. У березні був затриманий танкер «Дейна», через місяць йому дозволили залишити порт Марселя. 1 червня в Атлантичному океані французькі військові затримали нафтовий танкер «Тагор», а в середині червня танкер російського «тіньового флоту», який намагався пройти через протоку Ла-Манш, уперше затримала Велика Британія.