Британія запровадить санкції проти кількох газовозів, які перевозять російський ЗПГ

Велика Британія включить до списку санкцій кілька газовозів, що перевозять російський зріджений природний газ (ЗПГ). Про нові санкції проти Росії прем’єр-міністр Кір Стармер оголосить 16 червня на саміті «Групи семи» (G7) у Франції, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, і ця заява підтверджує це. Путін повинен відвести свої танки, припинити варварські удари і сісти за стіл переговорів», – заявив Стармер.

Новий пакет санкцій спрямований проти «тіньового флоту» Росії і фінансових мереж, які використовуються для обходу західних санкцій і підтримки військових закупівель, зазначили в британському уряді.

Очікується, що кількість суден, які перебувають під санкціями, включаючи судна «тіньового флоту» і газовози, збільшиться до більш ніж 600. Таким чином, Велика Британія стане першою країною, яка запровадить обмеження проти суден, що перевозять ЗПГ.

У повідомленні також вказано, що Стармер доручив посилити підтримку України в усіх напрямках, щоб забезпечити збереження темпів бойових дій України до наступної зими. Зокрема, Лондон забезпечить електроенергією українські АЕС протягом наступних двох років, надавши 210 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить британській компанії Urenco постачати збагачений уран українському «Енергоатому».

Наприкінці травня Велика Британія запровадила санкції проти 18 осіб й організацій, які допомагають Росії обходити обмеження. Під обмеження потрапила, зокрема, російська система міжнародних платежів A7, яку Лондон пов’язує зі схемами обходу санкцій через фінансові структури в третіх країнах, включаючи Киргизстан. Також у списку керівники A7 – Ігор Горін й Ірина Акопян.