«Цього також хоче Україна» – єврокомісар про обмеження для українських чоловіків у ЄС

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер заявив, що ініціативу країн ЄС щодо виключення українських чоловіків призовного віку із переліку осіб, яким може надаватися тимчасовий захист, підтримує також Україна. Про це Бруннер сказав після засідання Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня, на якій обговорювали це питання.

Зокрема, за його словами, країни-члени погодились із тим, що тимчасовий захист для українців у ЄС потрібно продовжити до 2028 року. Частина виступили за обмеження.

«Продовження тимчасового захисту є ключовим питанням. А далі існують різні підходи. Один із них – це виключення чоловіків віком від 23 до 60 років, тобто осіб призовного віку. І це також те, чого хоче українська сторона», – повідомив Бруннер.

Заступник міністра міграції та міжнародного захисту Кіпру Ніколас Іоаннідес уточнив, що з необхідністю продовжити тимчасовий захист погодились всі країни ЄС.

«І, звісно, багато держав-членів відкриті до дискусії щодо можливого коригування обсягу захисту за певних умов. Водночас були висловлені певні занепокоєння. Нам потрібно визначити запобіжники, щоб уникнути додаткових проблем у разі зміни обсягу захисту», – повідомив Іоаннідес.

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Пропозицію щодо подальшої долі директиви про тимчасовий захист Єврокомісія має представити найближчими тижнями, сказав єврокомісар Бруннер.

За його словами, під час підготовки пропозиції Єврокомісія особливо враховуватиме позицію країн, які прийняли найбільше українців, зокрема Польщі, Німеччини, Чехії, Австрії та країн Балтії.

Перед початком засідання Німеччина, Швеція та Польща публічно підтримали (Німеччина, Швеція, Польща – за обмеження для українських чоловіків, Естонія і Люксембург – проти) ідею обмеження автоматичного тимчасового захисту для чоловіків призовного віку.

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що «дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали».

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт сказав, що Берлін підтримує продовження тимчасового захисту, але «на змінених умовах», щоб чоловіки призовного віку більше не підпадали під автоматичний захист.

Польща також підтримала таку ідею. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик заявив, що Варшава «загалом погоджується» з обмеженням захисту для осіб призовного віку.

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У квітні під час візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, порушуючи українське законодавство. За його словами, це питання «ротації та справедливості».

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.

Наразі Єврокомісія ще не сформувала офіційну пропозицію щодо питання українських чоловіків призовного віку в ЄС, однак обговорення стосуються потенційних новоприбулих, а не українців, які вже мають статус тимчасового захисту в ЄС, зазначають і дипломати, і чиновники у Єврокомісії.







