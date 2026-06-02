Будуть звірятися з українськими законами – дипломати про тимчасовий захист у ЄС для чоловіків

У ЄС планують орієнтуватися на українське законодавство щодо виїзду чоловіків за кордон в разі обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про кореспондентці Радіо Свобода у Брюсселі стало відомо від кількох дипломатів у ЄС, обізнаними з перебігом обговорень.

Ідея полягає в тому, що з березня 2028 року можливості отримати тимчасовий захист позбавлятимуть тих осіб, яким Україна не дозволяє залишати країну, відповідно до власного законодавства.

«Тобто тягар ухвалення рішення покладається на Україну», – сказав співрозмовник Радіо Свобода.

Він пояснив, що якщо українське законодавство забороняє виїзд чоловікам від 23 до 60 років, то саме ці правила можуть стати основою для майбутніх обмежень у ЄС. Водночас винятки, які передбачає Україна, також планують враховувати.

Обмеження захисту для осіб (не лише чоловіків), які виїхали з порушенням українського законодавства в частині мобілізації, є найімовірнішим легальним шляхом відповісти на запит столиць ЄС обмежити тимчасовий захист без ризиків дискримінації, вважає юристка з міграційного права Юлія Зелвенська.

«Юридично логічніше так робити і є можливість це робити просто для осіб, які порушили законодавство України щодо обмеження виїзду або незаконно перетнули кордон. Але також це не можуть бути просто чоловіки, а має бути будь-яка особа, яка не має права на вільний легальний перетин кордону на невизначений час. Бо є також люди, які мають право перетнути кордон на тимчасовий строк, а залишаються на довше», – пояснила Зелвенська у коментарі Радіо Свобода.

Наразі Єврокомісія ще не сформувала офіційну пропозицію, однак обговорення стосуються потенційних новоприбулих, а не українців, які вже мають статус тимчасового захисту в ЄС, зазначають і дипломати, і чиновники у Єврокомісії.

Водночас дипломати визнають, що практична реалізація такого механізму може виявитися складною. Зокрема, державам-членам доведеться визначати, чи мала конкретна людина право залишати Україну, а також як застосовувати винятки для вразливих категорій чоловіків.

Через це досягти домовленості до кінця липня та початку літніх канікул у ЄС може бути непросто, зауважив один із дипломатів.

Раніше Радіо Свобода повідомляло з посиланням на внутрішній документ Ради ЄС, що країни-члени відмовилися від ідеї поділу України на «безпечні регіони», однак продовжують обговорювати варіант звуження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку.

Наразі розглядаються два основні сценарії: або продовження механізму тимчасового захисту без змін, або його продовження з обмеженнями для окремих категорій нових заявників.

Директива про тимчасовий захист була активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та наразі діє до березня 2027 року.