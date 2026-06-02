В Єврокомісії відповіли, чи відбиратимуть тимчасовий захист в українців мобілізаційного віку в ЄС

Держави-члени Європейського Союзу згодні щодо необхідності подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року, попри попередню домовленість завершувати його. Про це під час «круглого столу» в Європарламенті повідомила представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ Корінна Улльріх, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.



«Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію. Разом із тим тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів», – підтвердила Улльріх можливість обмежень для чоловіків з України мобілізаційного віку.



Посадовиця додала, що в Раді ЄС тривають обговорення щодо запровадження цих обмежень і додала, що висновків іще немає. Однак, зауважила Улльріх, вони не стосуватимуться українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом. Таким чином, понад мільйону ста п’ятдесяти тисячам українських чоловіків-біженців у ЄС (дані Євростату) його втрата не загрожує.



«Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист», – підкреслила Улльріх.



1 червня стало відомо про дискусію в ЄС щодо можливого обмеження категорій українців, що мають право на тимчасовий захист. Його можуть продовжити після березня 2027 року, однак з обмеженням для чоловіків мобілізаційного віку.



Раніше обговорювалося також можливе обмеження для вихідців із так званих безпечних регіонів України, перелік яких належало узгодити, однак, як стало відомо Радіо Свобода, від цієї ідеї відмовилися.



Згідно з документом Ради ЄС, станом на сьогодні 4,33 мільйона переміщених осіб з України користуються тимчасовим захистом у ЄС. З них 28,7% перебувають у Німеччині, 22,3% – у Польщі та 9% – у Чехії. Наприкінці березня 2026 року співвідношення бенефіціарів тимчасового захисту до населення країни було найвищим у Чехії (34,8 на 1000 осіб), далі – Польща (26,3), Словаччина (26,2) і Кіпр (25,3). Це – дані Євростату.