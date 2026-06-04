Німеччина, Швеція, Польща – за обмеження для українських чоловіків, Естонія і Люксембург – проти

Європейські міністри внутрішніх справ прокоментували ставлення своїх столиць до обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Свої позиції міністри й представники урядів країн ЄС висловили перед засіданням Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Зокрема, Німеччина, Швеція й Польща підтримали ідею обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку в ЄС.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін підтримує продовження тимчасового захисту, але «на змінених умовах».

«Є різні пропозиції для дискусії, але ми рухатимемося в напрямку, за якого продовження директиви можливе, але на змінених умовах – так, щоб особи призовного віку більше не підпадали під дію цієї директиви», – сказав німецький міністр.

За його словами, для чоловіків може діяти звичайна процедура надання притулку (статус біженця) замість автоматичного тимчасового захисту.

Він додав, що «дуже впевнений», що ЄС зможе досягти рішення, «яке рухатиметься саме в цьому напрямку, навіть якщо деталі ще не узгоджені».

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що Стокгольм теж готовий підтримати такий підхід.

«У цій війні потрібно воювати й у ній потрібно перемогти. А для цього, звісно, дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали. Тому так – це те, що ми також могли б підтримати», – сказав він.

За словами Форсселля, Швеція вважає «розумною» пропозицію виключити з тимчасового захисту тих, хто має заборону на виїзд з України.

Польща також підтримала ідею обмежень для чоловіків призовного віку.

«Ми знаємо, що буде внесена пропозиція щодо обмеження можливості надання тимчасового захисту людям, які й так не можуть залишати Україну – тобто особам призовного віку. Польща загалом погоджується з таким рішенням», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик.

Водночас Варшава назвала «неприйнятним» так званий географічний підхід – ідеї не надавати захист людям із регіонів України, які вважатимуться безпечними.

Єврокомісар із внутрішніх справ Магнус Бруннер підтвердив, що серед пропозицій, які зараз обговорюють країни ЄС, є виключення чоловіків віком від 23 до 60 років із системи тимчасового захисту.

«Я припускаю, що щодо чоловіків призовного віку може виникнути певний консенсус», – сказав він.

Водночас не всі країни підтримують такий підхід.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Таллінн «вважає, що найрозумнішим кроком було б продовжити дію директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді», і що будь-які зміни мають обговорюватися з Україною.

Схожу позицію озвучив і міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден. За його словами, для Люксембургу «не підлягає сумніву», що загальний принцип має полягати в автоматичному продовженні захисту для українців.

Єврокомісія і країни-члени ЄС обговорюють продовження дії директиви про тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Наразі йдеться про те, що для усіх, хто уже має тимчасовий захист, його продовжать ще на рік, а для нових заявників, які не мають права залишати Україну через закони щодо мобілізації, можуть більше не надавати тимчасовий захист у ЄС.

Остаточного рішення на засіданні 4 червня міністри не будуть ухвалювати, Єврокомісія планує підготувати пропозицію після сьогоднішніх консультацій із державами-членами і представити її до кінця липня.