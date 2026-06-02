Українських чоловіків у ЄС не прийматимуть, але й не видворятимуть: що й для кого зміниться

У Євросоюзі готуються подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, попри попередню домовленість більше не робити цього. Й натомість – спонукати біженців переходити на інші типи дозволів на проживання. Загалом це означало повернення до довоєнних правил, що робили можливим довгострокове проживання в ЄС насамперед для висококваліфікованих працівників, студентів тощо.

Однак відсутність ознак, що війна близька до завершення, змусили ЄС «звернути» з визначеного раніше курсу. Тимчасовий захист готуються подовжити після березня 2027 року. Але, найімовірніше, чоловіків із України мобілізаційного віку в ЄС більше не прийматимуть. Про готовність запровадити ці обмеження після багаторічних дискусій, що нічим не завершувалися, Радіо Свобода повідомила низка дипломатів держав-членів.

Українських чоловіків виженуть із ЄС?

За даними Євростату, українських чоловіків-біженців у Євросоюзі – понад мільйон 150 тисяч – більш як 26 відсотків від загальної кількості тих, хто втік від війни. Ця цифра стрімко зросла після рішення України випустити за кордон юнаків віком до 22 років.

Йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників

У Єврокомісії дали зрозуміти, що ймовірна зміна правил не змусить повертатися додому тих, хто вже під тимчасовим захистом у Євросоюзі. Чоловіки, що отримали притулок на його території, схоже, зможуть розраховувати на подовження своїх посвідок на проживання.

«Тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів… Йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист», – пояснила 2 червня у Європарламенті представниця Гендиректорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх.

Новоприбулих не прийматимуть – але винятки будуть?

Держави-члени обговорюють два можливі сценарії з тимчасовим захистом для українців після березня 2027 року. Перший – подовжити до 2028-го в нинішньому вигляді. Та знайомі з обговореннями дипломати кажуть Радіо Свобода, що в ЄС схиляються до другого: подовжити тимчасовий захист з обмеженнями для чоловіків мобілізаційного віку або «осіб, які незаконно виїхали з України».

Неможливо просто сказати: всі чоловіки не мають права на тимчасовий захист

Контури можливих майбутніх змін навмисне окреслені у спосіб, що дозволить уникнути звинувачень, зокрема, у гендерній дискримінації, пояснює юристка з міграційного права.

«Чому кажуть про обмеження для людей, які не мають права перетинати кордон?.. Через те, що інакшим чином це юридично дуже некоректно буде зробити. Неможливо просто сказати: всі чоловіки не мають права на тимчасовий захист», – каже Радіо Свобода Юлія Зелвенська.

Українська влада підтримує рішення, яке нині готують у Євросоюзі. Представник України в ЄС Всеволод Ченцов вважає продовження тимчасового захисту для жінок, дітей і людей похилого віку «виправданим». Але водночас наголошує на важливості «мотивувати українських чоловіків мобілізаційного віку боротися за Україну».

Варто синхронізувати цей підхід із правовим режимом в Україні

«Можливо, варто синхронізувати цей підхід із правовим режимом в Україні, адже, наприклад, чоловікам призовного віку в Україні, за певними винятками, не дозволено виїжджати з країни», – зазначив 2 червня Ченцов.

У ЄС припускають, що на цю загальну логіку, ймовірніше за все, орієнтуватимуться: не приймати тих, кого Україна не готова була проводжати, й навпаки. Приклади згаданих українським послом винятків – люди з інвалідністю, їхні опікуни, багатодітні батьки. Це не вичерпний перелік.

Імовірно, ці винятки «віддзеркалюватимуть» у Євросоюзі – один із дипломатів не виключив появу «вразливої» групи чоловіків, що матимуть право на тимчасовий захист. Однак деталі, зауважив, іще належить опрацювати.

«Як ми на індивідуальному рівні зможемо справді знати, має людина заборону на виїзд чи ні? Це деталі, які наразі ще не обговорювалися», – зауважив дипломат.

Віддзеркалення правового режиму України дає підстави вважати, що юнаки віком від 18 до 22 років із правом на виїзд за кордон зможуть і в подальшому розраховувати на тимчасовий захист на території ЄС.

Кого в ЄС обурювали українські чоловіки

Дискусії про прийом чоловіків з України Євросоюзом, що потенційно можуть поповнити лави ЗСУ з огляду на брак там живої сили, точаться давно. Про необхідність їх повернення до України, зокрема, публічно говорив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вона прийняла найбільшу кількість українських біженців.

Готовність допомогти Києву в цьому питанні засвідчувала й Польща, що посідає друге місце за кількістю втікачів від війни в Україні. Її міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш розповідав, що поляків обурюють українські чоловіки в готелях і кафе. Один із польських дипломатів підтвердив Радіо Свобода, що його держава підтримує обмеження для українських чоловіків.

Чехія, що замикає трійку лідерів, за словами спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури, зверталася до Брюсселя з проханням обмежити захист для чоловіків призовного віку. В чеському уряді не коментували слів політика.

В документі, що нині циркулює між державами-членами й потрапив у розпорядження Радіо Свобода, сказано, що дедалі більше держави-члени, які прийняли чимало українців, скаржаться на значне фінансове й суспільне навантаження, а також «зміну профілю новоприбулих», тобто зростання частки чоловіків.

Ми розуміємо занепокоєння держав-членів, які приймають велику кількість українських біженців

«Ми розуміємо занепокоєння держав-членів, які приймають велику кількість українських біженців від війни, та бажають обмежити охоплення тимчасового захисту… Тим не менш, ширші наслідки такого обмеження слід ретельно проаналізувати, а рішення щодо українських біженців війни слід ухвалювати, консультуючись з українською владою», – відповіли Радіо Свобода, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ Естонії.

Відповіді від профільних міністерств інших держав-членів очікуємо й публікуватимемо, щойно отримаєм.

Коли очікувати на рішення

У ЄС кажуть про амбіції схвалити рішення про подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року вже в липні. Однак чимало співрозмовників Радіо Свобода висловлювали скептицизм з огляду на дискусійність теми.

По-перше, державам-членам належить переконатися, що рішення не спричинить «сплеск» індивідуальних судових позовів. Для цього слід підготувати якісну юридичну пропозицію, яку Єврокомісія ще не представила. Кроком до цього стане дискусія міністрів внутрішніх справ 4-5 липня у Люксембурзі, де стане очевидно, якому зі сценаріїв подовження тимчасового захисту держави-члени надають перевагу.

По-друге, належить розробити систему винятків для чоловіків мобілізаційного віку, за якими збережуть право на тимчасовий захист. А головне – визначити, яким чином дізнаватися, чи не уникає служби в ЗСУ той чи інший потенційний прохач про притулок чоловічої статі й мобілізаційного віку.

Для схвалення рішення потрібна кваліфікована більшість голосів. Це система, що враховує не лише кількість країн, а й населення, яке вони представляють. Тобто вага, скажімо, Німеччини чи Польщі посилюється.

Тому найімовірнішим вважають схвалення рішення про подовження тимчасового захисту для українських біженців у вересні 2026 року. Останнє таке схвалене теж було у вересні.

Станом на 31 березня 2026 року в ЄС було 4,33 млн осіб, які втекли з України та мали тимчасовий захист. Найбільше біженців прийняла Німеччина, за нею слідує Польща, а замикає трійку лідерів Чехія.

Серед бенефіціарів тимчасового захисту: