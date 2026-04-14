Мерц і Зеленський прокоментували питання виїзду українських чоловіків призовного віку до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін підтримує зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до Євросоюзу.

«Ми також хочемо сказати, що зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС, ми їх підтримуємо. Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоби була і надалі єдність українського суспільства і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторін», – сказав він під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський у свою чергу сказав, що відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, порушуючи українське законодавство.

«Я погоджуюсь з вами, щодо тих молодих людей, які мобілізаційного віку, і які поїхали за кордон. І виявилося, що на роки. І вони поїхали, багато хто з них поїхав порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися з-за кордону», – сказав Зеленський, додавши, що це питання ротації та справедливості.

Так він відповів на запитання, чи обговорювалося питання повернення молодих чоловіків призовного віку до України.

За даними статистичної служби Eurostat, на лютий 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4,4 мільйона українців, найбільше у Німеччині – 1 267 475 людей.

В окремих країнах ЄС, зокрема в Польщі, Чехії та Німеччині лунали політичні заяви про необхідність повернення українських чоловіків призовного віку. Вони посилились після того, як Україна влітку 2025 року дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.

Згідно зі статистикою Євростату, минулої осені половина українців, які прибули до ЄС і отримали тимчасовий захист, були дорослими чоловіками, що приблизно утричі перевищує показники попередніх періодів.

Тепер низка країн виступає за включення в оновлену версію тимчасово захисту обмеження для чоловіків, зазначив один зі співрозмовників Радіо Свобода. За його словами, оцінку такій пропозиції мають зробити юристи.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

