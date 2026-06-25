Єврокомісія завтра представить пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців

Європейська комісія у п’ятницю, 26 червня, представить пропозицію щодо продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Як стало відомо з порядку денного Єврокомісії, о 09:30 за брюссельським часом єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер представить відповідну ініціативу.

Після презентації Єврокомісії пропозицію розглядатимуть держави-члени ЄС, які мають ухвалити остаточне рішення щодо подальшої дії механізму тимчасового захисту на Раді ЄС.

Наразі механізм тимчасового захисту, який ЄС активував після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року. Він надає громадянам України та окремим категоріям інших осіб право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичної допомоги та соціальних послуг у країнах Європейського Союзу.

Під час попередніх обговорень було запропоновано не поширювати майбутнє продовження статусу на нових заявників – чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС після набуття чинності новими правилами.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.



