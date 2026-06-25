США виключили зі списку санкцій два суховантажі і сімох росіян, включно з сином мільярдера Потаніна

Сполучені Штати виключили зі списку санкцій сімох громадян Росії і два суховантажі, повідомляє міністерство фінансів США.

Санкції зняли з Івана Потаніна – сина мільярдера та одного з основних власників компанії «Норнікель» Володимира Потаніна, членів наглядової ради «Совкомбанку» Михайла Клюкіна та Максима Смирнова, а також російських суховантажів «В'ячеслав Аршинов» і «Геннадій Єгоров».

Крім того, із списку санкцій виключили Германа Білоуса, Ірину Кремльову, Віктора Ніколаєва та Надію Черкасову. За даними Forbes, усі вони є колишніми чільними посадовцями фінансової компанії «Открытие» (санкції проти цієї установи були запроваджені в лютому 2022 року).

Раніше США зняли санкції з колишнього очільника ФК «Открытие», колишнього міністра фінансів РФ Михайла Задорнова, а також колишнього члена ради директорів установи Андрія Голікова та ексчлена наглядової ради Олени Тітової. Їх вилучили із санкційного реєстру у зв'язку з відставками з посад у ФК «Открытие».

З-під санкцій вивели також дві турецькі компанії. Вони підпали під вторинні санкції, очевидно, за допомогу Росії в обході обмежувальних заходів.