Макрон: європейці – не посередники між Україною та Росією

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз не повинен виступати посередником у переговорах між Україною та Росією, а головним завданням зараз залишається посилення підтримки Києва та тиску на Москву.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції після саміту ЄС, коментуючи дискусію між європейськими лідерами щодо можливих контактів із Кремлем, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо їй допомогу та підтримку і запровадили санкції проти Росії», – наголосив Макрон.

За його словами, під час саміту лідери ЄС провели «дуже чітку дискусію» щодо можливих майбутніх переговорів.

Французький президент підкреслив, що коли переговори про завершення війни розпочнуться, Європа повинна бути представлена за столом переговорів, оскільки йдеться про її безпекові інтереси, фінансову підтримку України та перспективу розширення ЄС.

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«Того дня, коли почнуться переговори, європейці повинні бути за столом переговорів», – заявив він.

Водночас він наголосив, що після саміту G7 ситуація змінилася, оскільки Сполучені Штати вперше після повернення Дональда Трампа до Білого дому зайняли більш узгоджену з європейцями позицію щодо України:

«Американці вперше після обрання президента Трампа сказали: ми стаємо разом із вами, ми підтримуємо Україну, будемо підтримувати її ще сильніше і посилюватимемо санкції проти Росії».

На цьому тлі, за його словами, дискусія про те, хто саме представлятиме Європу на переговорах із Росією, наразі є передчасною.

«Питання сьогодні не в тому, хто, коли і як має вести переговори з Росією. Ми вже чітко визначили свою позицію. Тепер саме Росія має сказати, коли вона буде готова до переговорів», – сказав він.

Також президент Франції запевнив, що поряд із представниками інституцій ЄС у переговорах мають брати участь і окремі держави-члени, оскільки саме вони відіграватимуть ключову роль у наданні майбутніх гарантій безпеки Україні.

Макрон нагадав, що президент України Володимир Зеленський звертався до лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії із проханням долучитися до дипломатичних зусиль:

«Саме тому президент Зеленський звернувся до формату E3 і запросив нас до Лондона вісім днів тому».

Він додав, що наразі пріоритетами ЄС залишаються військова допомога Україні, підтримка української енергетики перед наступною зимою та посилення санкційного тиску на Москву.

«Наш пріоритет – військова допомога Україні та підтримка її енергетики. Це також посилення тиску на Росію і наша готовність почути сигнал від Росії, якщо вона буде готова до серйозних переговорів, чого досі не було», – підсумував президент Франції.

Коментарі Макрона прозвучали після того, як у перший день саміту ЄС у Брюсселі лідери держав-членів дискутували щодо того, хто має представляти Європейський Союз на можливих переговорах з Росією про завершення війни проти України. Також частина лідерів розкритикувала президента Європейської ради Антоніу Кошту за спроби його кабінету встановити контакти з Москвою.

Найбільше незадоволення це викликало у Франції та Німеччини, а також країн Балтії, які вважають передчасними такі контакти. Тоді як Італія та Польща були незадоволені тим, що їх не залучили до початкових переговорів між Е3 (Францією, Німеччиною, Великою Британією) й Україною.