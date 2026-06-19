Зеленський: Європа має бути «так чи інакше» за столом переговорів із РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має брати участь у переговорах із Росією про завершення війни.

«Європа має бути так чи інакше за столом перемовин. Без Європи перемовин із Росією бути не може. Тому ми маємо говорити про це, і ми, я думаю, маємо на цьому сфокусуватися, щоб не влаштовувати хаос у контактах із росіянами. Всі розуміють: той чи інший формат контактів буде, але ми не маємо робити хаос у цьому. І, звичайно, Путін дуже зрадіє, якщо ми будемо розділені у Європі, у ЄС. Особливо із цими контактами. Він може грати в ігри, він відчуває, що може це робити, і вже не один раз він це робив. Це наш меседж», – заявив Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Він також наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».

«Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це нагальна річ. Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. Тому я кажу: газ, дизель, бензин. Це залежить від ударів. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет, щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3-4 місяці цих масованих ударів – на зиму. Я кажу про зиму. Допоможіть нам підготуватися до зими. Ми просимо вас про це зараз», – сказав президент.

На саміті ЄС у Брюсселі лідери держав-членів не змогли дійти згоди щодо того, хто має представляти Європейський Союз на можливих переговорах з Росією про завершення війни проти України, а також частина лідерів розкритикували президента Європейської ради Антоніу Кошту за спроби його кабінету встановити контакти з Москвою. Про це свідчать як коментарі самих лідерів після зустрічі, так і дипломатів і посадовців ЄС, повідомила кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Ще до початку дискусії щодо України чиновник ЄС у кулуарах саміту повідомив, що Антоніу Кошта очікував можливу критику з огляду на витік інформації про те, що представники його кабінету кілька разів намагалися встановити контакти з російськими посадовцями.

Днями західні агенції повідомили, що голова Європейської ради Антоніу Кошта «встановив короткострокові контакти на дипломатичному рівні» з російським керівництвом, щоб налагодити діалог Брюсселя і Москви на тему припинення війни в Україні.

«По суті нічого не обговорювалося. Але в будь-якому майбутньому сценарії ЄС має специфічні інтереси, які необхідно буде захищати, тому важливо мати налагоджені дипломатичні канали з Росією», – сказав співрозмовник Reuters.

Раніше європейські країни розпочали обговорювати кандидатуру спеціального посланця для переговорів із Москвою у рамках мирного врегулювання війни Росії проти України.

Наприкінці травня видання Politico повідомляло, що такими переговорниками могли б стати Антоніу Кошта, експрезидент Фінляндії Саулі Нійністе, нинішній фінський президент Александр Стубб, колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель і колишній прем’єр Італії Маріо Драгі. Російський президент Володимир Путін пропонував на цю посаду колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера.