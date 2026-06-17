ЄС готовий посилити свою участь у мирному процесі щодо України – проєкт висновків саміту

Лідери Європейського Союзу підтримують дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України, й готові посилити свою участь у них «відповідно до закріпленої в установчих договорах мети Союзу – сприяти миру». Про це йдеться в проєкті висновків їхнього саміту в Брюсселі 18-19 червня, що опинився в розпорядженні Радіо Свобода.

Очікується, що після зміни влади в Угорщині рішення саміту підтримають усі 27 держав-членів блоку. Про це виданню повідомили кілька дипломатів Євросоюзу.

З березня 2025 року Віктор Орбан утримувався від схвалення висновків Євроради про Україну. Таким чином, їх погоджували 26 країн ЄС.

«Європа має відігравати ключову роль у майбутньому врегулюванні та готова захищати власні інтереси», – йдеться в чернетці документа.

Лідери відзначають посилення російських атак на українські міста з огляду на недосягнення Москвою своїх військових і стратегічних цілей. Вони засуджують удари РФ по цивільному населенню України й, зокрема, об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерській лаврі. Окремо згадане влучання російського безпілотника в житловий будинок в Румунії:

«Європейська рада рішуче засуджує повторні порушення повітряного простору й територіальних вод держав-членів та наголошує, що Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної поведінки та подальших військових дій».





Росію закликають припинити вогонь і долучитися до «змістовних переговорів» щодо миру. Автори заяви зобов’язуються в подальшому підтримувати Україну політично, фінансово й військовою допомогою.

Лідери вітають офіційний початок переговорів із Україною про її вступ до ЄС, що став можливим після зміни влади в Угорщині. Водночас зазначають, що рішення про відкриття наступних кластерів ухвалюватимуть з огляду на відповідність України необхідним критеріям.

«Європейська Рада… очікує на відкриття інших кластерів якомога швидше відповідно до підходу, заснованого на заслугах (merit-based approach)», – сказано в проєкті декларації.

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Важливість реформ підкреслена й у контексті фінансової підтримки України.

«Європейська рада очікує на перший транш для України з кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки до кінця червня 2026 року… І нагадує про важливість того, щоб Україна продовжувала дотримуватися принципу верховенства права», – сказано в чернетці документа.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини та України 7 червня наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни.