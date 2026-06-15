ЄС і Україна формально відкрили перший кластер переговорів про євроінтеграцію

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку, підтвердила Рада ЄС. Відповідна міжурядова конференція збирається 15 червня увечері в Люксембурзі.

«Сьогодні ЄС та Україна досягли значної віхи, розпочавши переговори щодо так званого кластера «фундаментальних питань». Цей кластер охоплює основні цінності та принципи, на яких побудовано ЄС», – йдеться в заяві.

За словами Марілени Рауни, заступниці міністра у справах Європи республіки Кіпр, ця подія є «головною подією головування Кіпру» в ЄС і чітко сигналізує, майбутнє України – в Євросоюзі.

«Водночас зобов’язання, які Україна бере на себе сьогодні, мають вирішальне значення для просування процесу вступу. Розширення – це не лише стратегічна можливість для України, це також стратегічна інвестиція в сильнішу, безпечнішу та більш об’єднану Європу», – додала вона.

Рада ЄС зазначила, що блок встановив проміжні контрольні показники як для горизонтального рівня кластера, так і для розділів про верховенство права. Ці контрольні показники необхідно буде виконати, перш ніж переговорний процес зможе перейти до завершальної фази з попереднім закриттям розділу.

Крім того, ЄС встановив контрольні показники для попереднього закриття інших розділів про державні закупівлі, статистику та фінансовий контроль.

Переговори щодо кластера «Основи» є першими, що відкриваються, і останніми, що закриваються в процесі приєднання. Прогрес у цьому кластері визначатиме загальний темп переговорів, пояснюють у пресслужбі блоку.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи подію, заявила, що рух України до Євросоюзу отримав чітку й визначену траєкторію. За її словами, відкриття кластеру означає перехід від політичних дискусій до практичної роботи над умовами майбутнього вступу, а саме здійснення реформ у визначених сферах.

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«Україна найшвидше серед усіх країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС. Ми вже виконали умови для відкриття всіх переговорних кластерів», – повідомила вона.

Президент Володимир Зеленський дистанційно виступив на Міжурядовій конференції Європейського Союзу, засідання якої запустило переговори. Дорогою на саміт «Групи семи» з аеропорту Кишинева Зеленський назвав відкриття першого кластера сигналом про те, що «прогрес Європи не зупинити».

Він висловив переконання, що прискорення вступу України могло б бути однією з «найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії».





«Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі», – заявив президент.

Зеленський висловив переконання, що відкриття всіх шести кластерів про продемонструє чітку відповідь блоку на ескалацію атак з боку Росії та постійну відмову від переговорів.

В Люксембурзі Україна відкриває перший і найважливіший із шести переговорних кластерів – «Основи». Він охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.