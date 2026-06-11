Розслідування: Сербія продовжує надавати громадянство росіянам за прискореною процедурою

Уряд Сербії, попри застереження Європейського Союзу, продовжує надавати свої паспорти громадянам Росії, цього року видавши їх учетверо більше, ніж будь-яким іншим іноземцям. Серед нових сербських громадян є й фігуранти санкційних списків, йдеться в розслідуванні Радіо Свобода.

Згідно з ним, Сербія надає громадянство за прискореною процедурою «національного інтересу» – ця практика може загрожувати безвізовому доступу країни до Шенгенської зони та перспективам вступу до ЄС.

Зокрема, серед тих, хто скористався цією прискореною процедурою – Валерій Казікаєв, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів з квітня 2023 року через ділові зв’язки з російським олігархом Алішером Усмановим. Він потрапив під санкції в рамках зусиль США з подальшого зриву імпорту критично важливих технологій, що використовуються Росією у війні проти України. Казікаєв став громадянином Сербії 16 січня.

За даними Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Казікаєв обіймає посаду старшого менеджера або члена правління металургійних та гірничодобувних компаній, пов’язаних з Усмановим, в тому числі Metalloinvest та Udokan Copper. Він також володіє словацькою компанією KTH Group Spol SRO, яка також перебуває під санкціями США. Радіо Свобода не змогло зв’язатися з ним, щоб отримати коментар.





Україна запровадила проти Казікаєва санкції в листопаді 2023 року. Заходи включають заморожування активів, заборону на ведення бізнесу та інші фінансові обмеження.

Ще один росіянин, який отримав сербське громадянство – Сергій Кондратенко, який натуралізувався 13 листопада 2025 року. Він перебуває під українськими санкціями за дії, які вважаються шкідливими для національних інтересів та безпеки України.

Українська влада встановила, що Кондратенко є кінцевим власником Royal Pay Europe – компанії, на яку Київ наклав санкції в 2023 році. Вона зареєстрована в Латвії та надає електронні платежі та інші фінансові послуги.

У 2023 році Державне бюро розслідувань України розпочало кримінальне провадження проти компанії щодо ймовірного привласнення коштів. У 2024 році Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави активи Royal Pay Europe в країні на суму близько 44 мільйонів доларів. Під час розслідування українські служби безпеки також пов’язали Кондратенка, який не відповів на запит Радіо Свобода, з російською мережею ставок.

Ще одним громадянином Сербії ненадовго став Якуб Закрієв – племінник очільника Чечні Рамзана Кадирова. Йому надали громадянство в квітні, хоча уряд Сербії скасував це рішення через чотири дні.

Уряд Сербії не відповів на запитання Радіо Свобода щодо надання чи скасування громадянства племіннику Кадирова.

Аналіз Радіо Свобода урядових даних у відкритому доступі свідчить, що уряд Сербії надав громадянство на підставі «національних інтересів» 44 громадянам Росії лише за перші п’ять місяців 2026 року. А з початку 2022 року понад 300 росіян отримали сербське громадянство таким чином.

Можливо, що більше росіян отримали сербське громадянство через стандартну процедуру натуралізації, але Міністерство внутрішніх справ не відповіло на запит Радіо Свобода щодо загальної кількості наданих паспортів з 2022 року.

Нещодавній документ Європейської комісії для неофіційного обговорення, з яким ознайомилося Радіо Свобода, попереджав, що прискорене отримання прав безвізового в’їзду до ЄС дедалі більшою кількістю громадян Росії через сербське громадянство становить потенційну загрозу безпеці для ЄС.

Як країна-кандидат на вступ до ЄС, Сербія має безвізовий режим з блоком, але очікується, що вона узгодить свою зовнішню політику з політикою ЄС. Водночас Белград не скасував свій візовий режим із Росією і не приєднався до санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну.

Сербський уряд не відповів на запити Радіо Свобода щодо того, як він планує реагувати на попередження ЄС або пояснювати різке зростання кількості громадянств, наданих громадянам Росії.

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Згідно з останніми доступними даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, отриманими Радіо Свобода, станом на січень 2025 року трохи більше ніж 48 тисяч громадян Росії мали тимчасову посвідку на проживання, який надається на термін до трьох років залежно від мети, наприклад, для працевлаштування чи освіти.

Сербія не відкривала жодних нових переговорних розділів у процесі вступу до ЄС з грудня 2021 року, частково через нездатність узгодити свої практики із зовнішньою та безпековою політикою Євросоюзу.

На нещодавньому саміті ЄС-Західні Балкани в чорногорській Тіваті Сербії сказали, що вона повинна вибрати між Росією та Китаєм з одного боку та Європейським Союзом з іншого.

Виступаючи після саміту, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сербія повинна вирішити, де їй місце, і що «балансування між Росією, Китаєм та Європою є неприйнятним». За його словами, європейські лідери чітко дали це зрозуміти президенту Сербії Александару Вучичу.