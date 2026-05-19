«Виклик для України». Що стоїть за планами Росії роздавати паспорти жителям Придністров’я?

Молдова та Україна різко негативно відреагували на плани Москви роздавати російські паспорти жителям сепаратистського Придністров’я. Росія має в регіоні свій військовий контингент, який формально називається «миротворчим», а насправді шкодить реінтеграції цього регіону з Молдовою, яка прямує до членства в ЄС, зауважують у Кишиневі. Невирішена придністровська проблема також непокоїть Україну, бо є спокусою для Москви будувати «сухопутний коридор» з окупованої частини Херсонщини через Одесу до Дністра.

І президентка Молдови Мая Санду, і президент України Володимир Зеленський головною причиною наміру Москви роздавати паспорти Росії жителям Придністров’я назвали бажання отримати додатковий ресурс для вербування на війну проти України.

«Імовірно, вони прагнуть мати більше людей, аби відправити їх на війну в Україні», – сказала молдовська лідерка.

«Імовірно, це також і спосіб погрожувати нам, бо Росії не подобаються дії, які ми робимо для реінтеграції в економічних та фінансових секторах. Люди в Придністров’ї мають двічі подумати», – додала Санду.

Володимир Зеленський не вважає спробу вербування придністровців на війну єдиною причиною.

«Це означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов’язок… Це і позначення Росією території Придністров’я як начебто своєї», – сказав Зеленський.

«Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати», – додав Зеленський і дав розпорядження МЗС скоординувати дії України з офіційним Кишиневом.

Придністров’я є таким собі «гальмом» для євроінтеграції Молдови – ні, воно, не відверне членство в ЄС, яке Кишинів хоче здобути до 2030 року, але ускладнює євроінтеграцію.

Можливо, коли Молдова стане членом ЄС, то цим самим «примагнітить» сепаратистське Придністров’я, адже як член ЄС Молдова стане привабливою для жителів лівого берега Дністра.

Це розуміє і Росія.

«Тут чітко зрозуміло, що російська влада веде курс на подальшу анексію Придністров’я. Придністров’я також є тиловим регіоном для України. Це регіон, який заважає Молдові повноцінного інтегруватися до Європейського Союзу. Добре відомо, що російська влада ухвалює рішення про визнання різних невизнаних сепаратистських утворень в критичні моменти», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода російський політолог Іван Преображенський, який базується в Празі.

Він нагадує, що Москва визнала в 2008 році після конфлікту з Грузією Абхазію та Південну Осетію, фактично майже анексувавши їх і встановивши постійну військову присутність в обох сепаратистських регіонах Грузії.

Чим пояснює дії Росія?

Російський керманич Володимир Путін підписав днями указ, яким спростив отримання російського громадянства жителями невизнаного Придністров’я.

Згідно з документом, право на громадянство РФ за спрощеною процедурою мають іноземні громадяни та особи без громадянства з 18-літнього віку на день підписання указу, які постійно проживали в Придністров’ї.

Російський посол в Молдові Олег Озеров заявив російській агенції «ТАСС», що такий крок Москва зробила «з гуманітарних міркувань» через «посилення тиску на Придністров’я» з боку Молдови.

Він вважає критику указу Путіна з боку офіційного Кишинева «лицемірством», оскільки багато громадян Молдови отримують паспорти сусідньої Румунії.

Трохи історії

Придністров’я де-факто відкололось від Молдови в 1990 році, коли Молдова ще була союзною радянською республікою, але вже прямувала до незалежності.

У 1992 році між лівим та правим берегами Дністра спалахнув конфлікт, який ніби «втихомирила» 14-та російська армія, яка базувалась в Придністров’ї.

І з того часу російські війська ніби стали «миротворчими», а насправді інструментом впливу Росії в регіоні і засобом тиску на Кишинів, зауважують аналітики.

Зараз в Придністров’ї – десь до півтори тисячі російських військовослужбовців. Але 90 відсотків з них – це місцеві, які отримали громадянство Росії, проте вони – придністровці, а не надіслані з Росії.

Суто росіян з Росії там десь до сотні людей – як писало одне видання, була б бажання Москви їх вивести, то для цього потрібен був би лише один рейс літака.

З цього майже півторатисячного контингенту більша частина вояків охороняє склади зі зброєю та амуніцією в Колбасній, а ще 350-500 перебувають в ролі «миротворців» за старою угодою 1992 року між Кишиневом, Тирасполем та Москвою.

Цей контингент є потенційним «ножем в спину» України, яка відбиває російську агресію. А також присутність його в Придністров’ї, а також можлива масова роздача російських паспортів є спокусою для Москви прокладати «сухопутний коридор» з окупованого півдня України через Одесу до Придністров’я щоб таким чином ледь не відрізати Україну від моря взагалі. Про це припущення писали раніше, але після звільнення Херсона і правобережної частини Херсонської області наприкінці 2022 року, ці спекуляції трохи вгамувались.

«Російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністров’ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові», – сказав президент Зеленський.

Як каже політолог Преображенський, Росія, очевидно, вдасться до зміни мандату свого контингенту і перестане вважати його суто «миротворчим», перевівши поступово його в статус просто російського контингенту, який ніби базується на «своїй» території, якою Москва розраховує зробити Придністров’я після роздачі паспортів.