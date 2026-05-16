Санду відреагувала на рішення Путіна спростити отримання громадянства РФ для Придністров’я

Президентка Молдови Мая Санду розкритикувала рішення президента Росії Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, назвавши це інструментом мобілізації для повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити на війну в Україну», – сказала Санду на безпековій конференції в Таллінні 16 травня. Її слова цитує видання Politico.

Президентка Молдови заявила, що рішення Москви може бути спробою посилити тиск на Кишинів. Вона також нагадала, що після початку повномасштабної війни Росії проти України частина жителів Придністров’я отримала молдовське громадянство «з міркувань безпеки».

Санду закликала жителів Придністров’я обережно ставитися до можливостей спрощеного отримання російського паспорта.

На запитання, чи може Путін заблокувати членство Молдови в ЄС через справу Придністров’я, Санду відповіла, що «лише ЄС може вирішити, чи може Молдова стати частиною Євросоюзу, чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку».

15 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї на момент набрання чинності документом.

Для них скасовуються вимоги про п’ятирічне проживання в Росії, підтвердження знання російської мови, історії Росії й основ законодавства РФ.

Подати заяву можна буде через російські дипломатичні представництва і консульства. В указі вказано, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Путіна означає, що РФ цікавить «далеко не тільки Донбас». За словами голови держави, він обговорив це питання з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо «спільної оцінки і спільних дій».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія формально визнає територіальну цілісність Молдови, але підтримує Придністров’я політично, економічно й військовою присутністю.

У Придністров’ї розміщений російський військовий контингент, який перебуває в регіоні з 1990-х років.

За різними оцінками, чисельність російських військових становить близько 1200-1500 осіб. Москва вважає присутність своїх військових законною, посилаючись на угоду 1992 року. Кишинів, навпаки, називає контингент незаконним і вимагає його виведення.

У квітні цього року секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що у Придністров’ї проживає понад 220 тисяч росіян, інтереси яких нібито під загрозою через дії влади України і Молдови.