Путін спростив отримання російського громадянства для Придністров’я

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї на момент набрання чинності документом.

Для них скасовуються вимоги про п’ятирічне проживання в Росії, підтвердження знання російської мови, історії Росії й основ законодавства РФ.

Подати заяву можна буде через російські дипломатичні представництва і консульства. В указі вказано, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія формально визнає територіальну цілісність Молдови, але підтримує Придністров’я політично, економічно й військовою присутністю.

У Придністров’ї розміщений російський військовий контингент, який перебуває в регіоні з 1990-х років.

За різними оцінками, чисельність російських військових становить близько 1200-1500 осіб. Москва вважає присутність своїх військових законною, посилаючись на угоду 1992 року. Кишинів, навпаки, називає контингент незаконним і вимагає його виведення.

У квітні цього року секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що у Придністров’ї проживає понад 220 тисяч росіян, інтереси яких нібито під загрозою через дії влади України і Молдови.