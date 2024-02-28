США «уважно стежать» за ситуацією в Придністров’ї – Держдепартамент

Сполучені Штати підтримують суверенітет та цілісність Молдови – про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 28 лютого.

Таким чином він відповів на питання про звернення представників сепаратистського регіону Молдови Придністров’я до Росії.

«З огляду на дедалі більш агресивну роль Росії в Європі ми уважно стежимо за діями Росії в Придністров’ї та за ситуацією в цілому. Сполучені Штати твердо підтримують суверенітет та територіальну цілісність Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо закликати Кишинів та Тираспіль до спільного пошуку вирішення проблем по обидва боки Дністра», – сказав Міллер.

Речник Держдепартаменту не відповів на питання щодо того, які можливі реакції розглядає Вашингтон.

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«Я не хочу говорити про гіпотетичні ситуації, які можуть статися в майбутньому, але, очевидно, ми бачили низку безрозсудних і дестабілізуючих дій Росії в регіоні», – зазначи він.

Раніше 28 лютого збори «місцевих обранців усіх рівнів» у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя». Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

Раніше цього місяця Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.