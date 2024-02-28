МЗС: Київ виступає за мирне вирішення проблеми Придністров’я, вважає «нефункціональним» посередництво РФ

Міністерство закордонних справ України «уважно стежить» за подіями в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї – про це відомство заявило 28 лютого.

У останньому коментарі щодо ситуації в регіоні МЗС закликало до мирного вирішення проблемних економічних і соціально-гуманітарних питань між Кишиневом та Тирасполем «без жодних деструктивних зовнішніх втручань». Водночас відомство нагадує, що Україна підтримує мирне врегулювання конфлікту із дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

«Ми вважаємо переговорний формат «5+2» нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні. Україна є і залишатиметься активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова», – заявляє пресслужба.

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Також міністерство наголошує, що Україна виступає за виведення з території придністровського регіону російських військ, утилізацію боєприпасів на складах у селі Ковбасна та переформатування місії на Дністрі з військової на цивільну.

«Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону», – йдеться в повідомленні.

Раніше 28 лютого збори «місцевих обранців усіх рівнів» у сепаратистському регіоні Молдови 28 лютого звернулися до Росії із закликом «вжити заходів для захисту Придністровʼя».

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Збори в Тирасполі відбулися за день до виступу президента РФ Володимира Путіна в російському парламенті 29 лютого.

Раніше цього місяця Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.