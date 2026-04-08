Паліса: у РФ з’явився намір створити буферну зону у Вінницькій області

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса заявив про нові плани Росії – створення буферної зони у Вінницькій області зі боку невизнаного Придністров’я. Про це він сказав в інтервю РБК-Україна.

«У них у планах навіть з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», – заявив він.

За його словами, у сил РФ залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини

Паліса додав, що в довгостроковій перспективі Росія все ще планує реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.

У Росії заявляли про намір створити буферну зону у Харківській, Сумській, Чернігівській, а також Дніпропетровській області. Про Вінничину заяв від Москви не лунало.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.



