Росію цікавить «далеко не тільки Донбас» – Зеленський про рішення Путіна щодо Придністров’я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Росії Володимира Путіна спростити можливість отримання російського громадянства для вихідців із сепаратистського регіону Молдови Придністров’я означає, що РФ цікавить «далеко не тільки Донбас».

«Крок специфічний – означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони і в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня.

За словами голови держави, він обговорив це питання з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо «спільної оцінки і спільних дій».

«Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ і про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів», – заявив Зеленський.

15 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни й особи без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї на момент набрання чинності документом.

Для них скасовуються вимоги про п’ятирічне проживання в Росії, підтвердження знання російської мови, історії Росії й основ законодавства РФ.

Подати заяву можна буде через російські дипломатичні представництва і консульства. В указі вказано, що рішення ухвалене «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія формально визнає територіальну цілісність Молдови, але підтримує Придністров’я політично, економічно й військовою присутністю.

У Придністров’ї розміщений російський військовий контингент, який перебуває в регіоні з 1990-х років.

За різними оцінками, чисельність російських військових становить близько 1200-1500 осіб. Москва вважає присутність своїх військових законною, посилаючись на угоду 1992 року. Кишинів, навпаки, називає контингент незаконним і вимагає його виведення.

У квітні цього року секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що у Придністров’ї проживає понад 220 тисяч росіян, інтереси яких нібито під загрозою через дії влади України і Молдови.