В ISW проаналізували заяву про ймовірне бажання Росії поширити буферну зону на Вінниччину

Ймовірне бажання Росії поширити буферну зону на Вінницьку область відповідає загальній риториці російських чиновників, які висувають претензії на українські території за межами Донбасу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, як зауважують аналітики, це підриває російську версію про те, що переговори щодо припинення війни залежать виключно від того, чи поступиться Україна Донецькою областю.

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив РБК-Україна, що Росія вперше планує створити буферну зону на південному заході Вінницької області України з території невизнаного Придністров’я.

В ISW також нагадують, що Паліса раніше, у червні 2025 року, оцінював, що російські сили прагнуть захопити оперативно важливу територію Донецької області до 1 вересня 2025 року, решту Херсонської області та буферну зону на півночі та півдні України до кінця 2025 року, а також усі землі на схід від річки Дніпро на півночі та сході України та більшу частину Миколаївської та Одеської областей до кінця 2026 року.

Станом на квітень 2026 року російські сили не змогли виконати жодної з цих повідомлених оперативних цілей і досі не змогли відновити оперативний маневр на полі бою, що було б необхідною умовою для здійснення оперативно значних проривів, необхідних для досягнення цих цілей.

Заяви Паліси про військові плани Росії на 2026 рік узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що Росія зберігає експансивні територіальні цілі в Україні.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль регулярно заявляє, що Росії «потрібно» створити буферну зону на півночі України, сигналізуючи про ширші територіальні вимоги та встановлюючи умови для подальшої вимоги від України поступитися частиною або всією цією територією, зокрема в областях, де російські війська мають мінімальну або взагалі відсутню військову присутність.

У Росії заявляли про намір створити буферну зону у Харківській, Сумській, Чернігівській, а також Дніпропетровській області. Про Вінничину заяв від Москви не лунало.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.



