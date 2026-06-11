Кіпр закрив усі візові центри на території Росії

Посольство Кіпру повідомило про припинення роботи візових центрів у Росії. Від 15 червня подати заяву на отримання візи можна буде лише безпосередньо у консульському відділі посольства у Москві, а також у генконсульствах у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі й Краснодарі.

У дипмісії пояснили, що 13 червня спливає термін дії договору з компанією BLS International, яка надавала візові послуги. У зв’язку з цим прийом заяв через візові центри припинять.

У посольстві заявили, що розраховують найближчим часом підписати нову угоду із зовнішнім оператором візових послуг.

Додаткове навантаження на консульства може створити вимогу про особисту здачу біометричних даних, що діє з жовтня 2025 року.

Після запровадження нових правил біля консульських установ вже виникали черги.

Кіпр відкрив мережу візових центрів BLS International у Росії лише у грудні 2025 року. Офіси розпочали роботу в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі й Краснодарі. До цього оформити кіпрську візу можна було лише через консульства.

Зараз росіяни можуть в’їжджати на Кіпр як за національною кіпрською візою, так і за чинною шенгенською візою іншої країни. Незважаючи на членство в Євросоюзі, Кіпр не входить до Шенгенської зони і зберігає власний візовий режим.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України влада Кіпру посилила контроль за дотриманням санкцій Євросоюзу і фінансовою діяльністю російських бізнесменів.

Кіпр також почав переглядати рішення щодо надання громадянства за програмою «золотих паспортів», внаслідок чого кіпрського громадянства були позбавлені десятки інвесторів, у тому числі російські бізнесмени Олег Дерипаска і Михайло Гуцерієв.