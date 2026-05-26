Путін підписав закон, який дозволяє залучати армію для «захисту» росіян, арештованих за кордоном

Російський лідер Володимир Путін підписав закон, який передбачає, що Росія зможе залучати армію для «захисту російських громадян, які заарештовані або зазнають кримінального переслідування» за кордоном за рішеннями іноземних судів. Йдеться, наприклад, про рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у 2023 році.

Документ передбачає, що армія може бути використана за межами Росії за рішенням президента РФ. У чому саме може полягати використання збройних сил Росії для захисту заарештованих за кордоном, у документі не вказано.

Коментуючи документ, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін раніше сказав, що «західне правосуддя фактично стало інструментом репресій», і «в цих умовах важливо зробити все, щоб наші громадяни були захищені».

До ухвалення згаданого закону законодавство Росії передбачало, що для використання збройних сил за кордоном президентові потрібний дозвіл Ради федерації. Перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року ця палата надала такий дозвіл.

Кілька випадків затримання і засудження за кордоном громадян Росії викликали великий резонанс – відомі випадки арешту на запит США торговця зброєю Віктора Бута або затримання і згодом засудження в Німеччині Вадима Красікова, звинуваченого у вбивстві в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Останнім часом особливу увагу привернула справа заарештованого в Польщі на запит України археолога Олександра Бутягіна. Зрештою він став одним із учасників обміну за участю Росії, Білорусі й західних держав.

Частина коментаторів висловлювала побоювання через те, що новий законопроєкт розширює можливості використання російських військових за межами Росії, що може наблизити збройну конфронтацію між Росією та Заходом.