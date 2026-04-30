Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити розкопки в окупованому Криму

Російський археолог Олександр Бутягін, якого звільнили з польської в’язниці в рамках обміну ув’язненими між Польщею та Білоруссю, висловив намір продовжити експедицію під окупованою Керчю – про це він заявив російському медіа «Вести» 30 квітня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Бутягіна, він не планує припиняти незаконні розкопки у Криму після п’яти місяців перебування в польській в’язниці, а навпаки, хоче встигнути відновити експедицію влітку 2026 року.

На питання, чи він планує повертатися до розкопок, археолог відповів ствердно:

«Думаю, що так. Питання зараз стоїть швидше про те, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там необхідно ще доздати звіти, а оскільки я втратив п’ять місяців, то це є великий термін. Думаю, що, можливо, в моє становище увійдуть люди. І я думаю, що роботи мають бути продовжені».





В українському МЗС після обміну Бутягіна висловили думку, що російська сторона «цинічно використає цей політико-правовий епізод» для виправдання окупації Криму та експлуатації української окупованої території російськими громадянами.

Офіс генпрокурора України заявив, що планує й надалі використовувати всі доступні механізми для притягнення Бутягіна до відповідальності за злочини проти України та її культурної спадщини.

В російському Ермітажі, де працює Бутягін, вже заявили, що незабаром він повернеться до Санкт-Петербурга і продовжить наукову та просвітницьку роботу.

Бутягін став частиною обміну у форматі «пֹ’ять на п’ять», який відбувся 28 квітня на білорусько-польському кордоні, повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на ФСБ.

Читайте також: Сікорський не виключає, що звільнення Почобута сприятиме перезавантаженню відносин із Мінськом

Бутягіна затримали у Варшаві в грудні 2025 року. Він читав лекції в Європі та перебував у Польщі дорогою з Нідерландів. За даними варшавської прокуратури, в Україні його підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини та заподіянні шкоди на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів). За цим звинуваченням в Україні Бутягіну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

У березні Окружний суд Варшави задовольнив запит України та вирішив екстрадувати Бутягіна в Україну.

Олександр Бутягін є керівником сектору давньої археології Північного Причорномор’я відділу стародавнього світу Ермітажу. З 1999 року він очолює роботу Мирмекійської археологічної експедиції, яка досліджує стародавнє поселення Мирмекій на території сучасної Керчі. Справа проти нього пов’язана з його участю в розкопках у Криму після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією. Влада України вважає ці розкопки незаконними, оскільки вони проводяться без дозволу Києва.