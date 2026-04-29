«Репортери без кордонів» закликали негайно звільнити кримську громадянську журналістку Данилович

Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» закликала негайно звільнити громадянську журналістку з Криму Ірину Данилович, яку викрали співробітники ФСБ рівно чотири роки тому. Відповідне повідомлення організація поширила 29 квітня.

У повідомленні наголошується, що незалежна журналістка Ірина Данилович «сьогодні утримується у в’язниці в нелюдських умовах, відбуваючи 7-річний термін ув’язнення, призначений їй за підсумками несправедливого судового розгляду».

Регіональна представниця РБК в Україні Полін Мофре вказала на те, що Росія застосовує проти ув’язнених, зокрема, українських журналістів, психологічні тортури, не надає достатню медичну допомогу та ізолює їх географічно.





«РБК вже документували це у випадку з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка померла в кремлівських тюрмах. Ірину Данилович вже понад три роки свавільно утримують під вартою, а майже два роки тому її депортували з Криму до Росії. Її необхідно звільнити, а ЄС має продовжувати свої зусилля щодо звільнення всіх українських журналістів, яких досі утримують під вартою», – заявила вона.

31 березня сестра громадянської журналістки Ірини Данилович розповіла Крим.Реалії, що співробітники ФСВП «цілеспрямовано доводять Ірину до смерті». Раніше Данилович сама повідомляла про те, що до арештанток застосовуються так звані безслідні тортури, такі як катування яскравим світлом та екстремально гучною музикою. У колонії після цих заяв була перевірка, яка жодних порушень не виявила.

2022 року кримську журналістку та правозахисницю Ірину Данилович викрали співробітники ФСБ. Згодом її звинуватили у зберіганні вибухових речовин, а у слідчому ізоляторі тривалий час не надавали медичної допомоги у зв’язку з гострим отитом. Внаслідок цього активістка втратила слух на одне вухо, але так і не отримує лікування.

Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров’я на анексованому півострові. У своєму останньому слові вона наголосила, що справа проти неї – це «показова страта», і що «Крим знову стане вільним місцем».

27 грудня 2022 року російський суд у Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі.