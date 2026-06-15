У Єврокомісії пояснили, чи можуть українці з тимчасовим захистом отримувати громадянство ЄС

У директиві Європейського Союзу немає заборони зараховувати українцям роки перебування під тимчасовим захистом для отримання громадянства або національних довгострокових дозволів на проживання, і країни Європейського Союзу можуть самостійно вирішувати це питання. Водночас для отримання статусу довгострокового резидента ЄС такі періоди не враховуються. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив речник Єврокомісії.

Зокрема, як пояснили в Єврокомісії, директива ЄС про тимчасовий захист зазначає, що роки під тимчасовим захистом не можуть зараховуватися лише для отримання загальноєвропейського довгострокового дозволу на проживання, який зазвичай надається після п’яти років проживання та роботи у країні ЄС та дозволяє надалі проживати та працювати у будь-якій країні Євросоюзу.

Що ж стосується національних, а не загальноєвропейських дозволів на проживання, тобто тих, що дають право перебувати і працювати лише в одній конкретній країні Євросоюзу, то країни мають право самостійно визначати, чи зараховувати роки під тимчасовим захистом для таких дозволів та для набуття громадянства.





«Законодавство ЄС не регулює питання набуття громадянства шляхом натуралізації або національні довгострокові дозволи на проживання. Саме держави-члени вирішують, чи включати отримувачів тимчасового захисту до сфери дії таких дозволів на проживання», – зазначив речник Єврокомісії.

Радіо Свобода звернулося по розʼяснення до Єврокомісії, оскільки в Німеччині уже відбуваються дискусії про можливу «безпрецедентну хвилю заяв на отримання громадянства від українців» наступної весни, коли сотні тисяч з них уже перебуватимуть у країні 5 років.

В Німеччині, як і в Франції, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Фінляндії, Швеції, Ірландії та кількох інших країнах ЄС, однією з умов набуття громадянства є 5 років проживання в країні, певний робочий стаж та знання мови.

У той час як, наприклад, Бельгія наразі не зараховує роки під тимчасовим захистом для отримання довгострокового дозволу на проживання чи громадянства, у деяких регіонах Німеччини міграційні органи вважають, що роки під тимчасовим захистом можуть зараховуватися для тих українців, які перейшли на інший, робочий статус.

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Як стало відомо Радіо Свобода від чиновника у міграційній службі Бельгії, після нових рекомендацій Єврокомісії щодо продовження тимчасового захисту, які готуються та мають бути оприлюднені найближчим часом, Бельгія планує розробити власні критерії для переведення частини українців під тимчасовим захистом на довгострокові дозволи на проживання.

Водночас у Єврокомісії відмовилися коментувати, чи відомі їм країни, які вже вирішили зараховувати роки під тимчасовим захистом для громадянства, наголосивши, що питання натуралізації регулюється виключно національним законодавством.

У лютому 2026 року країни ЄС вирішили не враховувати роки під тимчасовим захистом для загальноєвропейського довгострокового дозволу на проживання, щоб допомогти Україні з поверненням громадян додому та відбудовою.

Згідно з даними Євростату, станом на квітень 2025 року в ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,37 мільйона українців, з них 1,28 мільйона – в Німеччині.