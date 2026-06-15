Угорщина попередила про наслідки для України у разі невиконання домовленостей про меншини

Міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила, що процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу може бути автоматично призупинений, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це Аніта Орбан сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За словами угорської міністерки, після кількох тижнів переговорів Будапешт і Київ досягли двосторонньої домовленості щодо прав закарпатських угорців у сферах освіти, державного управління, використання символіки й культури.

«Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна–ЄС щодо національних меншин», – сказала Орбан.

Вона пояснила, що домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який стосується фундаментальних прав, демократії і верховенства права, який мають відкрити 15 червня.

«До угоди також включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься», – заявила угорська міністерка.

Орбан наголосила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є «фундаментальною умовою» європейської інтеграції України.

Водночас вона заявила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

«Угорщина знову діє як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси», – сказала міністерка, назвавши нинішній момент «поверненням Угорщини» до спільного європейського майбутнього.

Вона також наголосила, що Будапешт не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України.

«Ми підтримуємо стандартний процес, заснований на чинній методології розширення, яка базується на результатах і реформах», – заявила Орбан.

Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України й Молдови до ЄС має відбутися 15 червня на міжурядових конференціях у Люксембурзі, які проведуть після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.