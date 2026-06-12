ЄС: всі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною і Молдовою

Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС з Україною й Молдовою. Про це 12 червня оголосили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

«На першій Міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер «Основи», ключовий у процесі приєднання. Він охоплює основні цінності й принципи, на яких побудовано ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інституцій. Це – визнання рішучості, мужності й наполегливої праці, продемонстрованих обома країнами у просуванні реформ, навіть перед обличчям величезних викликів», – йдеться в заяві.

Кіпрське головування в ЄС також офіційно оголосило про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною і Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський Союз.

Раніше сьогодні кілька високопоставлених дипломатів ЄС, не уповноважених давати офіційні коментарі ЗМІ, повідомили Радіо Свобода, що після відкриття першого переговорного кластера для України й Молдови 15 червня ЄС може розділити їх, відмовившись від спільного просування цих країн у переговорах про вступ з огляду на більший прогрес Молдови у реформах.

За словами співрозмовників, після міжурядових конференцій з Україною і Молдовою для відкриття першого кластера переговорів 15 червня обидві країни можуть рухатися переговорним процесом уже різними темпами.

«Ми очікуємо, що Молдова буде швидшою», – додав дипломат, пояснивши це меншим розміром країни, компактнішою державною системою й тим, що Молдова не перебуває у стані війни.

Ідея розділити переговорні траєкторії Києва й Кишинева обговорюється в Брюсселі не вперше. Деякі держави-члени пропонували такий підхід ще торік, коли Угорщина блокувала відкриття переговорних кластерів для України, про таку можливість у інтервʼю Радіо Свобода повідомляла також єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Тоді Єврокомісія вважала технічно готовими до відкриття першого кластера як Україну, так і Молдову. Однак у Брюсселі вирішили не розділяти двох кандидатів і просувати їх разом, оскільки Україна залишалася заблокованою через позицію Будапешта.

Тепер, коли угорське блокування фактично зняте, у ЄС дедалі частіше наголошують на принципі merit-based accession – просуванні кандидатів відповідно до їхніх власних результатів у виконанні реформ.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства Євросоюзу, які об'єднані у шість тематичних кластерів. Вони охоплюють усі ключові сфери державної політики – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Першим відкривається кластер «Основи», який вважається найважливішим у всьому переговорному процесі. До першого кластера входять п'ять переговорних розділів:

– «Судова система й основоположні права»;

– «Правосуддя, свобода і безпека»;

– «Фінансовий контроль»;

– «Державні закупівлі»;

– «Статистика».

Фактично йдеться про незалежність судової системи, боротьбу з корупцією, прозоре використання державних коштів, чесну конкуренцію під час державних тендерів і якість державної статистики.

Саме за цими показниками Єврокомісія оцінюватиме готовність України й Молдови до подальшого просування переговорним процесом.

На відміну від інших кластерів, «Основи» відкриваються першими і закриваються останніми. Тому саме результати реформ у цих сферах значною мірою визначатимуть, чи зможуть Україна й Молдова рухатися до членства в ЄС однаковими темпами.