Верховна Рада підтримала переговорний процес про вступ до Євросоюзу

Верховна Рада 11 червня формально підтримала переговори щодо вступу до Європейського Союзу – відповідну постанову «Про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі» народні депутати ухвалили 11 червня.

За документ висловилися 259 народних депутатів, 39 не голосували.

«Документ удосконалює організаційно-правову взаємодію між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України для якісної адаптації національного законодавства до права ЄС», – прокоментували в парламенті.

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Постанова надійшла до парламенту 5 червня, її ініціювала група народних депутатів включно зі спікером Ради Русланом Стефанчуком, першим віцеспікером Олександром Корнієнком і заступницею спікера Оленою Кондратюк.

За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, перший кластер переговорів про євроінтеграцію України можуть відкрити вже 15 червня.

З червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу поділені на шість тематичних кластерів, які об’єднують 35 переговорних глав законодавства ЄС. Для формального відкриття або закриття кожного кластера необхідна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.