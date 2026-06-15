Рада ЄС розширила санкції проти Росії: під прицілом виробники дронів і екосистема тіньового флоту

Рада Європейського Союзу ухвалила низку обмежувальних заходів для протидії російській агресії проти України – про це пресслужба блоку повідомила 15 червня.

До санкційних списків додали 34 людини та 47 юридичних осіб. У ЄС очікуєть, що заходи посилять тиск на російський військово-промисловий комплекс, обмежать доходи РФ від енергоносіїв через вплив на екосистему тіньового флоту.

Крім того, нові санкції мають протидіяти гібридним загрозам і поширенню російської державної пропаганди та «викривати систематичний тиск і порушення прав людини в Росії, а також неодноразове ігнорування країною Конвенції про заборону хімічної зброї».

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За словами високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, заходи націлені на «саме серце військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підживлюють гібридні атаки Москви на Європу».

«Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії. І цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро. Цеглина за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії», – заявила вона.

Як уточнює Рада ЄС, санкції запровадили, поміж іншого, проти сімох осіб 21 компанії через зв’язки з російською військовою промисловістю. Зокрема, йдеться про виробників та постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російських збройних сил для використання у війні проти України. Серед них:

ВАТ «Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна», засноване російською державною корпорацією «Роскосмос»

ТОВ «Рустакт»

ТОВ «АСФПВ»

ТОВ «ІОНОС»

китайська компанія Shenzhen Minghuaxin

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company – один із найбільших виробників та дистриб’юторів мастильних добавок, розташований у Китаї

Військовий інноваційний технополіс «ЕРА» і Фонд перспективних досліджень – обидва створені російським урядом для розробки передових безпілотних систем військового призначення

Заходи проти тіньового флоту спрямовані, поміж іншого, на «Лукойл-Західний Сибір» та низку компаній, які базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Азербайджані та Гонконзі.

Крім того, Рада ЄС додає, що за підсумками щорічного огляду вирішила поновити обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя, та продовжити ці заходи до 23 червня 2027 року.

У Раді ЄС і Єврокомісії розраховують, що 21-й пакет санкцій буде затверджений до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. Водночас навіть після політичного погодження можуть знадобитися додаткові рішення щодо конкретного механізму перевірки колишніх російських комбатантів.