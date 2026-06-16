Зеленський: Мерц на боці України в питанні членства в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розуміє прагнення Києва до прискореного вступу до Європейського Союзу та підтримує Україну на цьому шляху, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Про це Зеленський сказав під час панельної дискусії на полях саміту G7, відповідаючи на запитання про критику ідеї Мерца з асоційованим членством України в ЄС.

«Я дуже вдячний Фрідріху за його підтримку. Він на нашому боці, він розуміє, що Україна розраховує на прискорений шлях», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не всі європейські лідери підтримують прискорену процедуру вступу, оскільки віддають перевагу чітким і зрозумілим етапам розширення ЄС.

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«Але ми – не всі, за всієї поваги до всіх. Ми перебуваємо в стані війни, і нам потрібні більш креативні кроки, швидкі кроки», – наголосив він.

За словами Зеленського, тривала пауза на шляху України до ЄС після завершення війни може створити ризик повторення ситуації з членством у НАТО:

«Якщо після цієї війни буде велика пауза на нашому шляху до ЄС, Росія знайде спосіб заблокувати шлях України до ЄС. Вони не хочуть бачити нас успішними».

Водночас президент визнав, що проведення реформ під час війни залишається непростим завданням.

«Непросто голосувати в парламенті. Непросто ухвалювати рішення разом із різними фінансовими інституціями. Але ми є партнерами», – сказав він, коментуючи співпрацю з Міжнародним валютним фондом.





Окремо президент наголосив, що Україна вже просувається у виконанні вимог для вступу до ЄС.

«Саме тому відкриваються кластери. Саме тому вчора було відкрито перший кластер – «Основи» (Fundamentals). Саме там містяться законодавство, судова реформа та боротьба з корупцією», – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україні ще належить відкрити п’ять кластерів переговорів, а більшість необхідних реформ уже реалізовані:

«Ми зробили якщо не все, то більшу частину. Ми намагаємося робити все максимально швидко, наскільки це можливо під час війни».

Пропозиція Фрідріха Мерца передбачає негайне відкриття всіх переговорних кластерів для України і фактичну присутність України в інституціях ЄС – із власними євродепутатами, єврокомісаром і участю в самітах лідерів ЄС, але без права голосу.

У Києві ця ідея викликала неоднозначну реакцію. Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в ЄС має бути лише повноцінним і повноправним.