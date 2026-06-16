Україна офіційно почала переговори про вступ з Євросоюзом. Що це означає?

🔸 Щоб почати переговори, потрібно було відкрити перший переговорний кластер. Для вступу в ЄС, треба відкрити ще п'ять кластерів, а потім усіх їх закрити.

🔸Відкриваючи кожен із кластерів, Київ обіцяє провести цілий блок реформ. А щоб закрити, усі обіцяні реформи мають бути втілені.

🔸Перший кластер - це і про нацменшини, і боротьбу з корупцією, і судову реформу. Щоб реформи не почали скасовувати, перший кластер відкривають першим, а закривають останнім.

🔸Для відкриття та закриття кожного з кластерів треба згода всіх без винятку 27 держав ЄС.