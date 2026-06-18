Мадяр про наступні переговорні кластери з Україною: ще не «висохла печатка» після відкриття першого

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 18 червня на своєму першому саміті ЄС у Брюсселі повідомив про «застереження» щодо подальшого прогресу України на її шляху до Євросоюзу, й запевнив, що його країна в цьому «не самотня», передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Вони (застереження – ред.) стосуються того, що після відкриття першого кластера одразу пропонується відкрити всі інші кластери та переговорні розділи… Ми виступаємо за вступний процес, заснований на заслугах і конкретних результатах», – заявив Мадяр.

Угорський лідер пояснив, що не підтримує різницю в ставленні до різних держав-кандидатів, і згадав балканські країни, які роками очікують на відкриття переговорних кластерів.

«Європейський Союз не може ставитися до країн Західних Балкан, які роками працюють над відкриттям і закриттям переговорних розділів, і водночас пропонувати іншим кандидатам особливий формат переговорів щодо вступу. Це було б нечесно, непрагматично і стало б дуже поганим сигналом для балканських країн», – підкреслив Мадяр.

Прем’єр Угорщини зазначив, що країни-члени ЄС розділилися у підходах щодо переговорного процесу з Україною: «хтось хоче іншу процедуру вступу, хтось хоче негайно відкрити всі розділи, хтось пропонує відкрити лише два розділи». Мадяр не називав поіменно держави-прихильники різних підходів.

«Ми ж говоримо, що перший кластер відкрито зовсім недавно, на ньому ще навіть «не висохла печатка». На нашу думку, зараз потрібно надсилати позитивний сигнал насамперед тим країнам-кандидатам, які вже вклали величезну кількість роботи в цей процес… Там, де є результати, їх потрібно визнавати», – резюмував Мадяр.

Україна у переговорах про встур до Європейського Союзу виступає за якомога швидше відкриття всіх кластерів, розповів 16 червня український президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. «Він (Мерц – ред.) на нашому боці, він розуміє, що Україна розраховує на прискорений шлях», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не всі європейські лідери підтримують прискорену процедуру вступу, оскільки віддають перевагу чітким і зрозумілим етапам розширення ЄС. «Але ми – не всі, за всієї поваги до всіх. Ми перебуваємо в стані війни, і нам потрібні більш креативні кроки, швидкі кроки», – наголосив глава української держави.

Тим часом європейські дипломати, які готували саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18 червня, закликають Україну виявляти реалізм у питанні вступу. Вони розповідали Радіо Свобода, що процес спиратиметься виключно на виконання Україною необхідних реформ і відповідність критеріям.

«Україна хотіла б отримати певну «геополітичну знижку» в процесі розширення. Але це так не працює. Саме тому й циркулюють усі ці документи щодо проміжного статусу», – зауважив співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

Дипломат звернув увагу, що темп необхідних для членства в ЄС реформ в Україні дещо сповільнився. Але водночас наголосив на необхідності діяти на випередження в самому Євросоюзі й готувати європейські суспільства до нової можливої хвилі розширення.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.