В України не буде «геополітичних знижок» у питанні вступу до ЄС – дипломати

Розширення Європейського Союзу й подальший переговорний процес з Україною й Молдовою про їхнє членство будуть на порядку денному саміту лідерів ЄС 18 червня. В Брюсселі очікують на особисту присутність Володимира Зеленського, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Дипломати, що готують саміт, очікують на обговорення ідеї канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо «асоційованого» членства України в ЄС як проміжного етапу до повноцінного, й кажуть про необхідність прояснити низку формальних і юридичних питань, що виникають до цього принципово нового задуму.

Президент України Володимир Зеленський відкидав проміжні моделі євроінтеграції, а також закликав ЄС забезпечити «дуже чіткий графік» переговорів з Україною про її вступ. Дипломати наголосили, що процес спиратиметься виключно на виконання Україною необхідних реформ і відповідність критеріям.

«Кожна держава-кандидат повинна пройти саме цей шлях… Коли країна стає членом ЄС, вона сідає за стіл і бере участь в ухваленні рішень щодо приблизно третини законодавства держав-членів», – сказав один зі співрозмовників Радіо Свобода, пояснюючи, чому процес неможливо прискорити з міркувань геополітичної доцільності.





Інший дипломат попереджає, що переговори про членство України в ЄС займуть роки, а не місяці, й закликає «українських друзів до певної частки реалізму».

«Україна хотіла б отримати певну «геополітичну знижку» в процесі розширення. Але це так не працює. Саме тому й циркулюють усі ці документи щодо проміжного статусу», – зауважив співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

Дипломат звернув увагу, що темп необхідних для членства в ЄС реформ в Україні дещо сповільнився. Але водночас наголосив на необхідності діяти на випередження в самому Євросоюзі й готувати європейські суспільства до нової можливої хвилі розширення:

«Наразі ентузіазму щодо розширення немає. І якщо ми не почнемо пояснювати, чому розширення є стратегічним питанням, то можемо зіткнутися з проблемами тоді, коли настане момент схвалювати його в парламентах або на референдумах».

15 червня віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка заявив, що після відкриття першого переговорного кластера Україна розраховує на швидкий перехід до решти п’яти кластерів упродовж кількох тижнів. Дипломати ЄС поки не готові прогнозувати, чи вдасться відкрити решту кластерів у строки, на які розраховує Київ. Державам-членам іще належить вирішити, чи готові вони до подальших кроків.

«Це ще не обговорювалося. Усе відбувається дуже швидко, і ця фаза відкриття є новою. Або ми відкриємо все протягом найближчих тижнів, або деякі держави-члени захочуть робити це поетапно. Але, оскільки ця (підготовча – ред.) робота вже виконана, це відбудеться в будь-якому разі. Питання лише в календарі, а не в принципі», – сказав Радіо Свобода ще один дипломат.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.